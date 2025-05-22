Мероприятие пройдет на краевом уровне

22 мая 2025, 10:14, ИА Амител

Фото: Crystal de Passillé-Chabot / unsplash.com

Конкурс профессионального мастерства среди горничных состоялся в Барнауле. Однако это мероприятие проходит только на краевом уровне, поскольку всероссийского для специалистов такой профессии еще не учредили. Радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул выяснила, почему лучшую горничную снова стали определять в регионе после длительного перерыва, актуальны ли кадры гостиничного обслуживания на рынке труда и чем привлекательна профессия для новичков.

В этом году конкурс собрал 21 участницу, среди них и женщины с 30-летним стажем, и юные студентки, которые только начинают свой профессиональный путь. Участницы доказывали не только свой уровень знаний в теории, но и показывали на практике, на что способны. О содержании конкурса рассказала Анастасия Гончарова, студентка четвертого курса специальности "Гостиничное дело" Алтайской академии гостеприимства.

"У нас идет практическая часть – мы убираем номер, и теоретическая – тест. Мы так же стучимся, входим, оповещаем об уборке номера. Мы открываем шторы, окна, снимаем постель, мусор весь убираем, смотрим, где забытые вещи гостя, санузел заливаем средствами", – рассказала она.

Цель конкурса – повышение престижа профессии горничной. При востребованности на рынке она не слишком востребована среди молодежи. Но при этом уровень подготовки горничной значительно отличается от уровня обычного технического персонала. Настоящая профессионалка даже тапочки перед кроватью постояльца ставит под тем же углом, что и он сам – для комфорта, говорит Ксения Казюра, руководитель номерного фонда в отеле "Алтай Пэлас" (Altai Palace).

"Сейчас, в преддверии сезона, мы определенные стандарты прорабатываем и хотим отточить полностью свои навыки на этом конкурсе. Горничная сейчас – одна из самых востребованных профессий на рынке труда. Мы стремимся стать одними из самых лучших, так как горничная, я считаю, – это лицо отеля", – пояснила она.

Горничная должна разбираться в химическом составе моющего средства, учитывать материалы тканей, замечать потребности постояльца номера, чтобы не нарушить его уют. Стандартов много, в том числе по времени работы, подтверждает Наталья Маркова, отельер-практик с опытом 25 лет, независимый эксперт.

"Все зависит от площади номера. Есть номера категории "Стандарт". Там 40−45 минут выделяется на уборку. Бывают и большие коттеджи, где площадь номера составляет, допустим, 250 "квадратов". Там, конечно, уже больше времени закладывается. Для этого специально ведется хронометраж работы", – говорит она.

Как сообщил начальник краевого управления по туризму Александр Барышников, конкурс профмастерства среди горничных не проводился несколько лет, а теперь его возобновили.

"Сегодня мы видим огромный спрос со стороны бизнеса и занятых. Мы понимаем, что эта тема интересна. И есть задумки: не только конкурс профессионального мастерства в части такой классической подачи, классических задач, которые должен решать персонал, но и какие-то показательные истории. Может быть, это будет связано с тем, что могут посмотреть зрители. Примеров много", – рассказал он.

Спрос на сотрудников туристической сферы в Алтайском крае стремительно растет. В апреле он поднялся на треть по сравнению с мартом. А в соседней Республике Алтай – на 50%. Эксперты считают, что профессиональная горничная может подняться по карьерной лестнице до супервайзера, то есть до проверяющей работу таких же горничных, руководителя номерного фонда в отеле или администратора службы и приема размещения. Поскольку кадры этой сферы востребованы на рынке, они могут претендовать на более высокий уровень заработной платы. И в отличие от других отраслей бизнеса, гостиничное дело и вообще туризм – те ниши, где на такой запрос действительно могут ответить.