Уже второй год подряд эти специалисты становятся дефицитными

26 февраля 2025, 09:15, ИА Амител

Повар / Фото: Louis Hansel / Unsplash

Зима подходит к концу, а впереди – активный туристический сезон. Растущий не по дням, а по часам рекреационный потенциал Горного Алтая усиливается с приходом федеральных игроков. Отели, рестораны, туркомплексы с московскими ценниками предлагают сотрудникам зарплаты столичного уровня – оттого ценные кадры "вымываются" в республику.

В частности, из-за этого Барнаулу не хватает поваров. На проблему обратила внимание Ольга Фоминых, владелица кондитерской O'bakery. Действительно ли соседний регион переманивает к себе кулинарных мастеров, разобралась радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

По подсчетам портала hh.ru, повара уже второй год подряд находятся в топе дефицитных специалистов. В Алтайском крае на одну вакансию приходится менее двух резюме, когда норма для рынка труда начинается от четырех. Только за январь и неполный февраль в регионе для поваров было открыто более 450 вакансий. Чаще всего их искали компании ресторанно-гостиничного направления.

Однако сегодня в борьбу за поваров вступает не только общепит, но и розничная торговля и предприятия пищепрома. Интересно, что более 40% мест годятся для кандидатов без опыта вообще, а каждое пятое предложение предполагает вахтовую занятость. Такие вакансии – самые дорогие, сообщила руководитель пресс-службы hh.ru Лилия Эсауленко.

"Диапазон предлагаемых зарплат для поваров составил в 2024 году в Алтайском крае 33,3–102,3 тысячи рублей. А в этом году, за первые два месяца, – уже от 43,7 до 119,7 тысячи рублей. Наиболее дорогие предложения сейчас превышают 150 тысяч, но это работа за пределами родного региона – или вахта, или работа в Горном Алтае. Например, повар – от 190 тысяч в месяц на руки с переездом в Новосибирск, повар-универсал – от 176 тысяч за месяц до вычета налогов, вахта, Москва, шеф-повар – от 150 тысяч, работа в Горном Алтае", – рассказала она.

Стали ли буквально золотыми для поваров алтайские горы по сравнению с краем, проанализировал сервис по поиску работы "Зарплата.ру". В компании посчитали среднюю зарплату в обоих регионах. Республика и вахтовики, конечно, выигрывают. Но есть нюанс, говорит Татьяна Старостина, менеджер "Зарплаты.ру" по связям с общественностью.

"В Барнауле медианная зарплата повара на текущий момент – 47 тысяч рублей. Вакансии на эту позицию предполагают как полный рабочий день, так и частичную занятость. А в Республике Алтай почти 80% вакансий предполагают возможность вахтового формата работы. Их медианная зарплата для вакансии полного дня, которая сопоставима с форматом работы в Барнауле, составляет 55 тысяч рублей, а для вахтовых вакансий это около 100 тысяч рублей", – пояснила она.

Татьяна Старостина отметила, что в Республике Алтай "физически не хватает" квалифицированных поваров для ресторанов, в том числе на базах отдыха. При этом в вакансиях часто указывается зарплата для максимальной занятости – шесть рабочих дней по 10–12 часов с одним выходным.

Среди самих рестораторов мнения об оттоке поваров в Горный Алтай разнятся. По словам одного из них, проблемой это назвать нельзя, в отличие от растущей инфляции или ужесточения законов – то есть того, на что бизнесмен повлиять не в силах. Уход кадров туда, где выгоднее, – это нормальное состояние рыночной экономики, считает основатель ресторана Bufette Эдуард Стихарев.

"Да, Алтайский край граничит с Республикой Алтай, которая является курортной зоной. Да, есть там заведения. Но чтобы фундаментально влияло... это то же самое, если, например, повар собралась пойти в декрет или где-то стали платить больше, и повар переходит. Да, в процессе кто-то приходил, уходил, кто-то говорил – в Горный, но также и в Сочи уезжали, и из Сочи приезжали работать", – рассказал он.

В ресторанах быстрого питания "Гриль № 1" говорят, что с трудовой миграцией поваров в Республику Алтай предприятия Барнаула сталкиваются уже давно – не три и не четыре года. Начиная с мая, сотрудники прощались с местными кухнями до октября: уезжали в республику на вахту, а потом возвращались. Однако теперь сезонный отток приобретает постоянный характер, отметила HR-директор сети ресторанов "Гриль № 1" Елена Егорова.

"Ввиду того, что тренд последних лет – нанимать сотрудников без опыта и обучать их под свои стандарты, воронка кандидатов на релокацию значительно расширяется. И на этом этапе наши предприятия могут терять как высококвалифицированных сотрудников, так и ребят без опыта. Безусловно, их привлекают масштабы некоторых предприятий, предоставление жилья и в целом возможность трудиться в такой движовой атмосфере, местами, казалось бы, легкой. А вот если говорить о заработной плате... мне кажется, она незначительно выше той, что предлагают в Барнауле", – сказала она.

По словам Елены Егоровой, в краевой столице тоже есть рабочие места с хорошей заработной платой и возможностью начать карьеру без опыта. Она считает, что не стоит оценивать Республику Алтай как "особую экономическую зону с особенными условиями, возможностями". Нужно относиться к ней "как к обычному конкуренту на соседней улице", подчеркнула Елена.

В ситуации, когда общепит находится в одинаковых условиях в борьбе за сохранность своих коллективов и за привлечение новичков, эйчар "Гриля № 1" советует в большей степени смотреть в сторону благополучия собственного коллектива. Например, на условия труда, регулярность выплат и повышения ценности персонала, оставаться в рынке по зарплатам, не делая их индексацию ключевым инструментом. Тогда и повара будут целы, и барнаульцы сыты.