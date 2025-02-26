НОВОСТИЭкономика

Деньги и карьера. Как еще Республика Алтай "переманивает" поваров из Алтайского края

Уже второй год подряд эти специалисты становятся дефицитными

26 февраля 2025, 09:15, ИА Амител

Повар / Фото: Louis Hansel / Unsplash
Повар / Фото: Louis Hansel / Unsplash

Зима подходит к концу, а впереди – активный туристический сезон. Растущий не по дням, а по часам рекреационный потенциал Горного Алтая усиливается с приходом федеральных игроков. Отели, рестораны, туркомплексы с московскими ценниками предлагают сотрудникам зарплаты столичного уровня – оттого ценные кадры "вымываются" в республику.

В частности, из-за этого Барнаулу не хватает поваров. На проблему обратила внимание Ольга Фоминых, владелица кондитерской O'bakery. Действительно ли соседний регион переманивает к себе кулинарных мастеров, разобралась радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

По подсчетам портала hh.ru, повара уже второй год подряд находятся в топе дефицитных специалистов. В Алтайском крае на одну вакансию приходится менее двух резюме, когда норма для рынка труда начинается от четырех. Только за январь и неполный февраль в регионе для поваров было открыто более 450 вакансий. Чаще всего их искали компании ресторанно-гостиничного направления.

Однако сегодня в борьбу за поваров вступает не только общепит, но и розничная торговля и предприятия пищепрома. Интересно, что более 40% мест годятся для кандидатов без опыта вообще, а каждое пятое предложение предполагает вахтовую занятость. Такие вакансии – самые дорогие, сообщила руководитель пресс-службы hh.ru Лилия Эсауленко.

"Диапазон предлагаемых зарплат для поваров составил в 2024 году в Алтайском крае 33,3–102,3 тысячи рублей. А в этом году, за первые два месяца, – уже от 43,7 до 119,7 тысячи рублей. Наиболее дорогие предложения сейчас превышают 150 тысяч, но это работа за пределами родного региона – или вахта, или работа в Горном Алтае. Например, повар – от 190 тысяч в месяц на руки с переездом в Новосибирск, повар-универсал – от 176 тысяч за месяц до вычета налогов, вахта, Москва, шеф-повар – от 150 тысяч, работа в Горном Алтае", – рассказала она.

Стали ли буквально золотыми для поваров алтайские горы по сравнению с краем, проанализировал сервис по поиску работы "Зарплата.ру". В компании посчитали среднюю зарплату в обоих регионах. Республика и вахтовики, конечно, выигрывают. Но есть нюанс, говорит Татьяна Старостина, менеджер "Зарплаты.ру" по связям с общественностью.

"В Барнауле медианная зарплата повара на текущий момент – 47 тысяч рублей. Вакансии на эту позицию предполагают как полный рабочий день, так и частичную занятость. А в Республике Алтай почти 80% вакансий предполагают возможность вахтового формата работы. Их медианная зарплата для вакансии полного дня, которая сопоставима с форматом работы в Барнауле, составляет 55 тысяч рублей, а для вахтовых вакансий это около 100 тысяч рублей", – пояснила она.

Татьяна Старостина отметила, что в Республике Алтай "физически не хватает" квалифицированных поваров для ресторанов, в том числе на базах отдыха. При этом в вакансиях часто указывается зарплата для максимальной занятости – шесть рабочих дней по 10–12 часов с одним выходным.

Среди самих рестораторов мнения об оттоке поваров в Горный Алтай разнятся. По словам одного из них, проблемой это назвать нельзя, в отличие от растущей инфляции или ужесточения законов – то есть того, на что бизнесмен повлиять не в силах. Уход кадров туда, где выгоднее, – это нормальное состояние рыночной экономики, считает основатель ресторана Bufette Эдуард Стихарев.

"Да, Алтайский край граничит с Республикой Алтай, которая является курортной зоной. Да, есть там заведения. Но чтобы фундаментально влияло... это то же самое, если, например, повар собралась пойти в декрет или где-то стали платить больше, и повар переходит. Да, в процессе кто-то приходил, уходил, кто-то говорил – в Горный, но также и в Сочи уезжали, и из Сочи приезжали работать", – рассказал он.

В ресторанах быстрого питания "Гриль № 1" говорят, что с трудовой миграцией поваров в Республику Алтай предприятия Барнаула сталкиваются уже давно – не три и не четыре года. Начиная с мая, сотрудники прощались с местными кухнями до октября: уезжали в республику на вахту, а потом возвращались. Однако теперь сезонный отток приобретает постоянный характер, отметила HR-директор сети ресторанов "Гриль № 1" Елена Егорова.

"Ввиду того, что тренд последних лет – нанимать сотрудников без опыта и обучать их под свои стандарты, воронка кандидатов на релокацию значительно расширяется. И на этом этапе наши предприятия могут терять как высококвалифицированных сотрудников, так и ребят без опыта. Безусловно, их привлекают масштабы некоторых предприятий, предоставление жилья и в целом возможность трудиться в такой движовой атмосфере, местами, казалось бы, легкой. А вот если говорить о заработной плате... мне кажется, она незначительно выше той, что предлагают в Барнауле", – сказала она.

По словам Елены Егоровой, в краевой столице тоже есть рабочие места с хорошей заработной платой и возможностью начать карьеру без опыта. Она считает, что не стоит оценивать Республику Алтай как "особую экономическую зону с особенными условиями, возможностями". Нужно относиться к ней "как к обычному конкуренту на соседней улице", подчеркнула Елена.

В ситуации, когда общепит находится в одинаковых условиях в борьбе за сохранность своих коллективов и за привлечение новичков, эйчар "Гриля № 1" советует в большей степени смотреть в сторону благополучия собственного коллектива. Например, на условия труда, регулярность выплат и повышения ценности персонала, оставаться в рынке по зарплатам, не делая их индексацию ключевым инструментом. Тогда и повара будут целы, и барнаульцы сыты.

Сюжет на Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул

Курорт

Курорт "Манжерок" стал самым крупным работодателем Республики Алтай

Помимо создания новых рабочих мест, он помогает развивать туристическую инфраструктуру региона, привлекая инвестиции
НОВОСТИАлтай

Алтайский край вакансии Мнения экспертов Республика Алтай Бизнес FM Барнаул
Читайте также в сюжете: Business FM Барнаул

Комментарии 3

Avatar Picture
Musik

09:23:40 26-02-2025

тудыть много кто ещё заходит.
в район Телецкого инфрастуктуру федеральную подтянут - тогда жара и начнется.
нам такой природы не дано, надо чем-то другим брать.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:37:24 26-02-2025

Нужно закрывать Алтайский край, за ненадобностью

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:43:43 26-02-2025

Гость (09:37:24 26-02-2025) Нужно закрывать Алтайский край, за ненадобностью ... вам не надо - мне отдайте. пригодится.

  -6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров