В Барнауле временно изменили схемы движения двух трамвайных маршрутов

Причина — неисправность контактной сети

15 мая 2025, 10:00, ИА Амител

Трамвай в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле временно изменили движение трамваев № 4 и 5, сообщили в мэрии.

Из-за неисправности контактной сети на конечной станции "Депо № 1" по улице Анатолия вагоны ездят по следующим схемам:

№ 4: пл. Свободы – Красноармейский – Анатолия – Челюскинцев – Коммунаров;

пл. Свободы – Красноармейский – Анатолия – Челюскинцев – Коммунаров; № 5: Молочный комбинат – Космонавтов – Малахова – Антона Петрова – Советской Армии – Челюскинцев – Анатолия (без захода в депо № 1) – Красноармейский – пл. Свободы.

В обратном направлении трамваи едут по тем же маршрутам.

Сроки устранения неполадок на контактной сети в администрации не уточнили.

С 12 по 31 мая на площади Октября в Барнауле из-за ремонта трамвайного переезда изменили схему движения общественного транспорта.