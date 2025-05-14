В Барнауле временно перекроют движение по проезду Цукановой

Ограничения будут действовать с 17 мая по 23 июня

14 мая 2025, 13:40, ИА Амител

Дорожный конус / Фото: pxhere.com/ru/photo/1239619

Движение транспорта временно ограничат по проезду Цукановой в Барнауле. Такие меры связаны с капитальным ремонтом теплосети, сообщили в администрации города.

Будет перекрыта проезжая часть от здания № 2 до здания № 10.

Запрет на движение будет действовать с 17 мая по 23 июня.

Водителей просят быть внимательными при проезде указанных участков. Схемы объезда будут указаны на соответствующих дорожных знаках.

Ранее в столице Алтайского края перекрыли движение на двух участках улицы Островского. Автомобили не смогут ездить до 21:00 18 июня по следующим направлениям:

по всей ширине проезжей части улицы Островского, от здания № 90а до здания № 80;

по всей ширине проезжей части проезда, от улицы Островского до здания № 2а по улице Симферопольской.

Ограничения также связаны с ремонтными работами на теплосетях.