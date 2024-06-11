В Барнауле временно изменили схемы движения маршрутов № 10, 54, 60 и 144

На пересечении Северо-Западной и Смирного произошла авария на сетях

11 июня 2024, 07:30, ИА Амител

Новые автобусы в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле с утра 11 июня временно изменили схемы движения автобусных маршрутов № 10, 54, 60 и 144, сообщили в мэрии.

Причина – авария на сетях на пересечении улиц Северо-Западной и Смирнова. На месте проводят аварийные работы.

"Движение автобусных маршрутов № 10, 54, 60, 144 в сторону центра осуществляется по следующей схеме: <...> ул. Юрина, ул. Матросова, ул. Меланжевая, ул. Смирнова, ул. Северо-Западная, далее по маршрутам. В обратном направлении без изменений", – пояснили в администрации.

Ранее стало известно, что несколько участков Павловского тракта в Барнауле перекроют этим летом.