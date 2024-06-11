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В Барнауле временно изменили схемы движения маршрутов № 10, 54, 60 и 144

На пересечении Северо-Западной и Смирного произошла авария на сетях

11 июня 2024, 07:30, ИА Амител

Новые автобусы в Барнауле / Фото: amic.ru
Новые автобусы в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле с утра 11 июня временно изменили схемы движения автобусных маршрутов № 10, 54, 60 и 144, сообщили в мэрии.

Причина – авария на сетях на пересечении улиц Северо-Западной и Смирнова. На месте проводят аварийные работы.

"Движение автобусных маршрутов № 10, 54, 60, 144 в сторону центра осуществляется по следующей схеме: <...> ул. Юрина, ул. Матросова, ул. Меланжевая, ул. Смирнова, ул. Северо-Западная, далее по маршрутам. В обратном направлении без изменений", – пояснили в администрации.

Ранее стало известно, что несколько участков Павловского тракта в Барнауле перекроют этим летом.

Барнаул общественный транспорт автобусы

Комментарии 4

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Мимопроходящий

09:01:15 11-06-2024

C трамваями что случилось?? С утра по Красноармейскому не ходят.

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гость

10:12:41 11-06-2024

Люди в костюмах - ну когда будет ходить 69 маршрут.Ну уже три ваших установочных срока прошли.Ну имейте совесть (хотябы чуть-чуть).

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Гость

12:35:03 11-06-2024

На Северо-Западной/Смирнова как раз новый асфальт положили на днях...И вот неожиданно, ежегодно...коммунальная авария в этом же месте

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Гость

12:56:03 11-06-2024

Гость (12:35:03 11-06-2024) На Северо-Западной/Смирнова как раз новый асфальт положили н... Так они должны были ремонтировать с 28 мая по 9 июня. Всё это время не чесались, теперь взялись! Причем похоже, в Барнауле график укладки асфальта и раскопки тут же коммунальщиками - синхронизированные процессы.

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