Участки Павловского тракта в Барнауле временно перекроют. Как будет ходить транспорт?

Работы будут проводить в течение этого лета

10 июня 2024, 15:55, ИА Амител

Павловский тракт в Барнауле / Фото: amic.ru

Несколько участков Павловского тракта в Барнауле перекроют этим летом. Меры эти вынужденные: необходимо проложить сети в целях реализации инвестиционного проекта БМК "Меланжист Алтая". Рассказываем, какие участки перекроют и как будет ходить общественный транспорт.

Какие участки перекроют и на какой период?

Как пишет пресс-служба мэрии, реконструкцию проведут по трем участкам, но самым сложным станет участок Павловского тракта от ул. Сельскохозяйственной до ул. Новороссийской. С 15 июня планируется ограничить движение транспорта на Павловском тракте при повороте на ул. Сельскохозяйственную. Со следующей недели начнутся работы по установке дорожных знаков на этом участке.

С 28 июля по 28 августа планируют ограничить движение по одной полосе Павловского тракта при пересечении с ул. Новороссийской. Это будет регулироваться схемами реверсивного движения, которые будут корректировать при необходимости.

Какая схема движения будет на время работ?

Реверсивное движение на указанном участке Павловского тракта от улицы Новороссийской будет организовано периодами: с 16:00 по 22:00 одна полоса для движения в центр города, две полосы для движения из центра; с 22:00 до 16:00 две полосы для движения в центр, одна полоса для движения из центра в спальные районы.

А как будет ходить общественный транспорт?

Согласно графику по тому же маршруту. Работы никак не затронут пассажиров.