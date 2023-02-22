В Барнауле встали трамваи из-за зажатого в дверях пассажира

Инцидент случился в районе пересечения улиц Антона Петрова и Малахова

22 февраля 2023, 10:05, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

В Барнауле остановились трамваи в районе пересечения улиц Антона Петрова и Малахова. Как сообщили в телеграм-канале Barnaul 22, в одном из вагонов зажало пассажира дверьми.

"На Антона Петрова – Малахова зажало дверьми пассажира, вагоны остались ждать полицию", – рассказал очевидец.

Вызывали ли на место происшествия медиков и спасателей, не уточняется.

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