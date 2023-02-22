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В Барнауле встали трамваи из-за зажатого в дверях пассажира

Инцидент случился в районе пересечения улиц Антона Петрова и Малахова

22 февраля 2023, 10:05, ИА Амител

Фото: Barnaul 22
Фото: Barnaul 22

В Барнауле остановились трамваи в районе пересечения улиц Антона Петрова и Малахова. Как сообщили в телеграм-канале Barnaul 22,  в одном из вагонов зажало пассажира дверьми.

"На Антона Петрова – Малахова зажало дверьми пассажира, вагоны остались ждать полицию", – рассказал очевидец.

Вызывали ли на место происшествия медиков и спасателей, не уточняется.

Ранее в Бийске женщина, выходя из автобуса, поскользнулась и упала под колёса. Горожанку увезла скорая.

Комментарии 3

  • а вчера в 35 автобусе пассажирка с кондуктором подралась. даже полицию вызывали
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Им выделенки наделали, а они над пассажирами издеваются
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Что за тупость? Ни разу нигде никого не зажимало дверьми? Открой двери, выпусти человека и поехали дальше. Зачем для простейшего действия нужна полиция? Учитывая, что дело было утром, надо понимать что очень-очень многие люди не смогли приехать вовремя - кто на работу, кто к врачу, кто поухаживать за ребёнком или пожилым человеком. Это даже не маразм, это полный идиотизм. А вдруг человеку стало плохо? Будем ждать полицию или всё-таки освободим его и срочно вызовем скорую?
    22 февраля, Гость   Ответить
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