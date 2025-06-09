Более 120 происшествий. Власти Барнаула рассказали, что ливень натворил в городе
Более 100 человек и 30 единиц техники контролируют работу ливневой канализации
09 июня 2025, 10:42, ИА Амител
В Барнауле в результате сильного ливня зарегистрировали более 120 происшествий различного характера в четырех поселках и на трех улицах, в семи случаях – отключение электроэнергии, сообщает мэрия.
Как ранее сообщили amic.ru в региональном Гидрометцентре, в Барнауле выпала месячная норма осадков.
"Есть случаи подтопления участков дорог, подвалов жилых домов, административных зданий. Оперативно сигналы о подтоплениях принимаются единой дежурно-диспетчерской службой, службой 112, диспетчерскими службами районных администраций. Более 500 звонков поступило с начала ливня", – отметил замглавы Барнаула по защите населения и информации Игорь Лисин.
На все случаи подтопления направлены спасательные службы федеральных, краевых и муниципальных спасательных отрядов, а также силы пожарно-спасательного гарнизона с водооткачивающей техникой.
"На данный момент все последствия подтопления в жилых домах устранены", – подчеркнул Лисин.
Кроме того, из-за скопления дождевой воды было ограничено движение на нескольких участках дорог. На данный момент все дороги находятся в проезжем состоянии.
Более 100 человек и 30 единиц техники контролируют работу ливневой канализации.
Наблюдались затруднения в движении электротранспорта: трамваев, троллейбусов.
"В целом обстановка на данный момент стабильная, весь транспорт работает на линии", – добавил Лисин.
По всем происшествиям, связанным с выпадением большого количества осадков, можно обращаться по телефонам единой дежурной диспетчерской службы, службы 112 и диспетчерские службы районных администраций.
10:55:18 09-06-2025
- " Более 500 звонков поступило с начала ливня", – отметил замглавы Барнаула по защите населения и информации Игорь Лисин."--------- Как поздравлять, так мэр, а как отвечать, так зам.
11:11:31 09-06-2025
Все стабильно!
Улицы топит, ливневки не работают!
11:36:49 09-06-2025
ну давайте признаем - город к дождю не готов !
13:04:07 09-06-2025
Шинник (11:36:49 09-06-2025) ну давайте признаем - город к дождю не готов !... Признаешь и что? Это, как с гуся вода.
22:19:46 09-06-2025
Шинник (11:36:49 09-06-2025) ну давайте признаем - город к дождю не готов !... Так он и к снегу не готов будет, спорим?)))
11:40:12 09-06-2025
08.06 в 21-53 коллапс Попова-Взлетная. Сколько машин "потонуло"! и ведь ни замам ни главам до этого нет дела. Вопрос: в прошлом году были выделены миллионы на прочистку ливневки. Где деньги и выполненные работы?
13:39:30 09-06-2025
гость (11:40:12 09-06-2025) 08.06 в 21-53 коллапс Попова-Взлетная. Сколько машин "потону... А вы разве не знаете где?😁
12:20:28 09-06-2025
А зачем городу ливневая канализация? Дороги? Выгоднее строить скворечники на продажу.
12:58:28 09-06-2025
Наблюдались затруднения в движении электротранспорта: трамваев, троллейбусов. - возникает вопрос, почему в Москве электробусы, а у нас рельсы и провода..
22:21:02 09-06-2025
dok_СФ (12:58:28 09-06-2025) Наблюдались затруднения в движении электротранспорта: трамва... Потому что мы не Москва, что не ясно, ответ в вашем вопросе.
13:43:00 09-06-2025
вы прогноз если видите, то можете не ехать в район "вечных затопов"? которые там уже лет 15 как, или вы селюки все не интересующиеся ничем?? мы спокойно в 9 часов вечера с дачи поехали, на своем крузаке объехали весь этот зоопарк по специальным секретным дорогам за 15 минут, и были в сухой теплой светлой квартире, пока вы там по своей (а чьей еще?!) глупости рыбачили
14:45:16 09-06-2025
Гость (13:43:00 09-06-2025) вы прогноз если видите, то можете не ехать в район "вечных з... "Из грязи в князи?" На крузаке, но никто не падает ниц? Может начать умом выделяться?
16:35:45 09-06-2025
Гость (14:45:16 09-06-2025) "Из грязи в князи?" На крузаке, но никто не падает ниц? Може... Из грязи в князи и обратно, примеров масса.
19:01:04 09-06-2025
Гость (14:45:16 09-06-2025) "Из грязи в князи?" На крузаке, но никто не падает ниц? Може... вы только слово "крузак" увидели...? мда ...зависть плохо, чо вы в рабочее время строчите коменты? зарабатывайте на крузак лучше
22:38:23 09-06-2025
Гость (14:45:16 09-06-2025) "Из грязи в князи?" На крузаке, но никто не падает ниц? Може... Этих крузаков как грязи, чего он вас так напрягает
15:18:56 09-06-2025
Гость (13:43:00 09-06-2025) вы прогноз если видите, то можете не ехать в район "вечных з... ну на крузаке это просто. Ты вот на копейке сумей и не ищи легких путей - жизнь неинтересная будет
19:02:06 09-06-2025
Гость (15:18:56 09-06-2025) ну на крузаке это просто. Ты вот на копейке сумей и не ищи л... вот наверное пол-города туда на копейках-то и потопилось, чтоб развлечься. я так и понял
09:08:46 10-06-2025
Кода воду на власихинской откачают с дороги в районе кладбища,второй день не пройти не проехать???