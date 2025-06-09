Более 120 происшествий. Власти Барнаула рассказали, что ливень натворил в городе

Более 100 человек и 30 единиц техники контролируют работу ливневой канализации

09 июня 2025, 10:42, ИА Амител

Ливень в Барнауле / Фото: barnaul.org

В Барнауле в результате сильного ливня зарегистрировали более 120 происшествий различного характера в четырех поселках и на трех улицах, в семи случаях – отключение электроэнергии, сообщает мэрия.

Как ранее сообщили amic.ru в региональном Гидрометцентре, в Барнауле выпала месячная норма осадков.

"Есть случаи подтопления участков дорог, подвалов жилых домов, административных зданий. Оперативно сигналы о подтоплениях принимаются единой дежурно-диспетчерской службой, службой 112, диспетчерскими службами районных администраций. Более 500 звонков поступило с начала ливня", – отметил замглавы Барнаула по защите населения и информации Игорь Лисин.

На все случаи подтопления направлены спасательные службы федеральных, краевых и муниципальных спасательных отрядов, а также силы пожарно-спасательного гарнизона с водооткачивающей техникой.

"На данный момент все последствия подтопления в жилых домах устранены", – подчеркнул Лисин.

Кроме того, из-за скопления дождевой воды было ограничено движение на нескольких участках дорог. На данный момент все дороги находятся в проезжем состоянии.

Более 100 человек и 30 единиц техники контролируют работу ливневой канализации.

Наблюдались затруднения в движении электротранспорта: трамваев, троллейбусов.

"В целом обстановка на данный момент стабильная, весь транспорт работает на линии", – добавил Лисин.

По всем происшествиям, связанным с выпадением большого количества осадков, можно обращаться по телефонам единой дежурной диспетчерской службы, службы 112 и диспетчерские службы районных администраций.