Страсти и танцы с утра до вечера. Как в Барнауле пройдет "Солнечный бал-2024"

Самые лучшие бальные танцоры соберутся в Барнауле в ближайшие дни

27 апреля 2024, 14:30, ИА Амител

Иммерсивное шоу "Бал" в честь 30-летия "Ларисы"/Фото: Евгения Савина

Более 600 танцоров примут участие в Международном фестивале "Солнечный Бал 2024", который пройдет в Барнауле 30 апреля.

В этом году "Солнечный бал" отмечает юбилей — он будет проходить в 15-й раз.

Его участниками, помимо представителей Алтайского края, станут коллективы и танцевальные дуэты практически со всей Сибири: ждем гостей из Новосибирской, Кемеровской, Омской, Иркутской областей, а также Красноярского края.

Танцевать будут на крупнейшей сцене Алтайского края – Краевого Драматического театра имени В. М. Шукшина.

Чем известен "Солнечный бал"

Напомним, "Солнечный бал" - один из крупнейших в Сибири, который собирает поклонников и исполнителей сценического бального танца.

Особенно восхищает зрителей традиционная номинация ИНВА ДАНС – танцы на инвалидных колясках. Кстати, в этом году она расширена: здесь будут также выступать группы и дуэты танцоров с ОВЗ.

И впервые в Сибири будет представлена фестивальная номинация ПРО АМ ШОУ, в которой танцевать на сцене будет пара "любитель + профессионал".

Что еще в программе фестиваля:



- Конкурс Ансамблей бального танца

Конкурс студенческих ансамблей бального танца

- Конкурс SHOW Dance

- Фестиваль ИНВА Данс

- ПРО АМ ШОУ

А судьи кто?

В жюри фестиваля вошли звезды мировой сцены и хореографии.

Почетными гостями праздника станет легендарный дуэт — Федор Полянский и Дина Ахметгареева - 3-кратные чемпионы Мира, 6-кратные чемпионы России по программе "Секвей латиноамериканская программа".

Отметим, знаменитые хореографы 29 апреля дадут мастер-классы для всех желающих в рамках конкурса-фестиваля. А 30 апреля возглавят судейскую коллегию.

Проект проводится при поддержке Министерства культуры и Министерства Спорта Алтайского края.