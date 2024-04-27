Страсти и танцы с утра до вечера. Как в Барнауле пройдет "Солнечный бал-2024"
Самые лучшие бальные танцоры соберутся в Барнауле в ближайшие дни
27 апреля 2024, 14:30, ИА Амител
Более 600 танцоров примут участие в Международном фестивале "Солнечный Бал 2024", который пройдет в Барнауле 30 апреля.
В этом году "Солнечный бал" отмечает юбилей — он будет проходить в 15-й раз.
Его участниками, помимо представителей Алтайского края, станут коллективы и танцевальные дуэты практически со всей Сибири: ждем гостей из Новосибирской, Кемеровской, Омской, Иркутской областей, а также Красноярского края.
Танцевать будут на крупнейшей сцене Алтайского края – Краевого Драматического театра имени В. М. Шукшина.
Чем известен "Солнечный бал"
Напомним, "Солнечный бал" - один из крупнейших в Сибири, который собирает поклонников и исполнителей сценического бального танца.
Особенно восхищает зрителей традиционная номинация ИНВА ДАНС – танцы на инвалидных колясках. Кстати, в этом году она расширена: здесь будут также выступать группы и дуэты танцоров с ОВЗ.
И впервые в Сибири будет представлена фестивальная номинация ПРО АМ ШОУ, в которой танцевать на сцене будет пара "любитель + профессионал".
Что еще в программе фестиваля:
- Конкурс Ансамблей бального танца
Конкурс студенческих ансамблей бального танца
- Конкурс SHOW Dance
- Фестиваль ИНВА Данс
- ПРО АМ ШОУ
А судьи кто?
В жюри фестиваля вошли звезды мировой сцены и хореографии.
Почетными гостями праздника станет легендарный дуэт — Федор Полянский и Дина Ахметгареева - 3-кратные чемпионы Мира, 6-кратные чемпионы России по программе "Секвей латиноамериканская программа".
Отметим, знаменитые хореографы 29 апреля дадут мастер-классы для всех желающих в рамках конкурса-фестиваля. А 30 апреля возглавят судейскую коллегию.
Проект проводится при поддержке Министерства культуры и Министерства Спорта Алтайского края.
17:42:10 27-04-2024
не время сейчас танцы устраивать!
20:24:34 27-04-2024
Гость (17:42:10 27-04-2024) не время сейчас танцы устраивать!... Тебе и жить сейчас не время