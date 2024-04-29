Рерих, модные показы и танцы. Как на Алтае прошел фестиваль "Цветение маральника"
Фестивалем по традиции открыли летний туристический сезон
29 апреля 2024, 14:55, ИА Амител
28 апреля на территории "Бирюзовой Катуни" В 11-й раз прошел фестиваль "Цветение маральника". Он традиционно открывает летний туристический сезон в регионе. В этом году главным событием стало открытие парка Рериха, заложенного в год 150-летия со дня рождения знаменитого художника и путешественника, любившего Алтай.
Также на празднике прошло "Шествие красоты". Творческие студии и модельные агентства Алтайского края представили коллекции костюмов, пронизанные природными и историческими мотивами. Шествие стартовало от сцены в парке Рериха и продолжилось по аллее к главной площадке фестиваля. Здесь же прошел концерт, были представлены исторические экспозиции от музеев, лекции, арт-поляна, где известный аэрографист Николай Замятин создавал мурал в стилистике Николая Рериха. А на обратной стороне холста гости фестиваля параллельно с художником создали картину цветущего маральника с помощью отпечатков пальцев и акриловой краски.
Была представлена зона гостеприимства городов и районов Алтайского края, а также гастрономическая деревня. Здесь можно было найти блюда на любой вкус: от любимого шашлыка, представленного в семи видах, до деликатесных кундюбок на крапивном тесте, ресторанной скоблянки и грибами под сметаной.
Всего в этом году фестиваль посетили 40 тысяч человек. Как это было – смотрите в нашем фоторепортаже.
15:54:34 29-04-2024
А летом без трусов загорают в Горном, рериховцы ?
17:31:34 29-04-2024
Гость (15:54:34 29-04-2024) А летом без трусов загорают в Горном, рериховцы ?... В трусах. но на голове.
17:35:37 29-04-2024
Гость (15:54:34 29-04-2024) А летом без трусов загорают в Горном, рериховцы ?... Не загорают, а проветривают.