Фестивалем по традиции открыли летний туристический сезон

29 апреля 2024, 14:55, ИА Амител

Фестиваль "Цветение маральника – 2024" / Фото: Алина Богомолова

28 апреля на территории "Бирюзовой Катуни" В 11-й раз прошел фестиваль "Цветение маральника". Он традиционно открывает летний туристический сезон в регионе. В этом году главным событием стало открытие парка Рериха, заложенного в год 150-летия со дня рождения знаменитого художника и путешественника, любившего Алтай.

Также на празднике прошло "Шествие красоты". Творческие студии и модельные агентства Алтайского края представили коллекции костюмов, пронизанные природными и историческими мотивами. Шествие стартовало от сцены в парке Рериха и продолжилось по аллее к главной площадке фестиваля. Здесь же прошел концерт, были представлены исторические экспозиции от музеев, лекции, арт-поляна, где известный аэрографист Николай Замятин создавал мурал в стилистике Николая Рериха. А на обратной стороне холста гости фестиваля параллельно с художником создали картину цветущего маральника с помощью отпечатков пальцев и акриловой краски.

Была представлена зона гостеприимства городов и районов Алтайского края, а также гастрономическая деревня. Здесь можно было найти блюда на любой вкус: от любимого шашлыка, представленного в семи видах, до деликатесных кундюбок на крапивном тесте, ресторанной скоблянки и грибами под сметаной.

Всего в этом году фестиваль посетили 40 тысяч человек. Как это было – смотрите в нашем фоторепортаже.



