Более 400 аварий произошло в Барнауле из-за плохого содержания дорог

Основной причиной таких ДТП стала плохая видимость дорожной разметки

07 февраля 2024, 11:49, ИА Амител

Зимнее содержание дорог / Фото: unsplash.com

В Барнауле в 2023 году произошло 428 ДТП, сопутствующим фактором возникновения которых стало плохое содержание дорог и улиц. Об этом говорится в отчете главы городского УМВД о работе ведомства за 2023 год, с которым он выступит перед депутатами Барнаульской гордумы на заседании 16 февраля. Документ имеется в распоряжении amic.ru.

Отмечается, что плохое содержание дорог и улиц поспособствовало возникновению 57,5% всех ДТП в Барнауле при краевом показателе 38,6%.

Основными факторами таких аварий стали: отсутствие или плохая видимость горизонтальной разметки; неправильное применение или отсутствие дорожных знаков; недостатки зимнего содержания; отсутствие элементов обустройства остановок общественного транспорта и пешеходных ограждений.

В целом за прошлый год количество аварий на дорогах Барнаула уменьшилось на 2%. На треть снизилось число ДТП с участием пьяных водителей, на 3,9% – количество пострадавших и на 21,9% – погибших. По вине водителей погибли два ребенка (в 2022-м – один).

Всего сотрудники ГИБДД за 2023 год выявили 95,5 тысячи нарушений ПДД. Дела возбудили против 1,8 тысячи водителей, лишенных прав, и более двух тысяч человек, которые управляли авто в состоянии опьянения.