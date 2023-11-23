Отдых в праздники обойдется до 110 тыс. рублей

23 ноября 2023, 10:00, ИА Амител

Коттеджи / Фото: unsplash.com

Спрос на новогодний отдых в коттеджах резко вырос в Барнауле: такого арендодатели не помнят со времен пандемии. Собственники отмечают, что первые брони начали поступать еще в мае, хотя традиционно начинаются с середины – конца лета. Повышенный спрос привел и к росту цен: отдельные сегменты подорожали на 10-15%. Сейчас, отмечают арендодатели, свободных вариантов практически не найти. Сколько стоит новогодний отдых в съемном доме и в чем причина их возросшей популярности – в материале amic.ru.

Меньше – лучше

Рынок арендных коттеджей в Барнауле невелик: он насчитывает чуть больше 60 предложений. Ежегодно эта цифра меняется незначительно, отмечают арендаторы. Есть устоявшийся пул вариантов, собственники которых сдают их несколько (иногда десятки) лет. А вот новые объявления появляются редко.

"Аренда коттеджа – это непростая деятельность. Многие собственники нанимают управляющих, администраторов, которые решают все вопросы. Нужно постоянно следить за состоянием дома, его территорией, обстановкой внутри, бытовой техникой. Не каждый владелец решится на сдачу – продать намного проще", – объясняет amic.ru владелец арендного коттеджа Андрей.

Он отмечает, что сейчас мегапопулярны небольшие дома со стильным, современным ремонтом. Таких пока в городе немного. Собственники объектов, построенных более 20 лет назад, подстраиваются под запросы аудитории, делают ремонт, меняют обстановку.

"Тренд таков, что людям уже не нужны 500 "квадратов", где есть бильярдные, бассейны, кальянные, хаммамы. Два этажа и 120 "квадратов" – идеальный вариант. Но зато внутри должен быть чуть ли не дизайнерский ремонт. Такие дома в городе и пригороде есть, но их единицы и сдаются они намного дороже", – говорит Андрей.

Долгосрочные планы

В целом суточная аренда дома в Барнауле начинается от 1,5 тыс. рублей, а в среднем цена составляет 10-12 тыс. рублей. Но в новогодние праздники тариф возрастает в три-четыре раза, иногда и больше. Повышенная ставка действует уже с середины декабря, когда в городе начинается пора корпоративов. С этого периода аренда возрастает в среднем до 25 тыс. рублей.

На одну новогоднюю ночь дома сдают редко, чаще всего предлагают 31 декабря, 1 и 2 января. В этом случае средний ценник составляет 60-80 тыс. рублей, но встречаются варианты в 100-110 тыс. рублей за трое суток. Впрочем, свободных домов в городе уже практически не осталось.

"Обычно у нас устоявшийся "набор" отдыхающих: семьи, коллективы, фирмы ежегодно практически одни и те же, некоторых мы знаем много лет. "Битвы" за Новый год нет – его в августе бронирует семья для большой компании. В этом году нам с вопросом о брони на новогоднюю ночь позвонили аж в мае. И это были совсем другие заказчики. И в целом звонков стало намного больше, уже в октябре практически весь декабрь был расписан", – рассказала управляющая коттеджем Екатерина.

Недоступный сосед

Повышенный спрос на "новогодние" коттеджи арендодатели объясняют тем, что многие барнаульцы, выезжавшие в декабре за рубеж, предпочли в декабре 2023 года остаться дома. Кроме того, горожане отправлялись на новогодние каникулы в Горный Алтай, но колоссальный рост цен на отдых изменил их планы.

"Практически каждый день люди звонят и спрашивают, свободны ли 31 декабря и 1 января. Многие подавлены, рассказывают, что аренда коттеджа в Горном на трое суток доходит до 250 тыс. рублей! И это никакие не люксовые варианты – просто большие дома на 10-12 человек, которые вне сезона сдают за 15-20 тыс. рублей. Меньше 30 тыс. за сутки коттеджа, наверное, вообще не найти. Номера и отдельностоящие домики на двоих тоже стоят от 15 тыс. за сутки. Конечно, если поискать, то можно подобрать варианты подешевле, но тенденция такова", – рассказала amic.ru собственница коттеджа на Змеиногорском тракте Марина.

Кроме того, говорит владелица, барнаульцы "бегут" в коттеджи, устав от жизни в квартирах. Она отмечает, что ее объект с 2 по 7 января забронировала семья из пяти человек, которые хотят провести выходные в одном доме, но в разных комнатах. В городской квартире они такого себе позволить не могут.