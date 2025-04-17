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В Барнауле за строительным магазином нашли останки женщины

Предположительно, тело пролежало с осени

17 апреля 2025, 16:15, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com
Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

В Барнауле на Павловском тракте за магазином "Альтерра" обнаружили скелетированные останки женщины, рассказал "Толку" очевидец.

Издание со ссылкой на источник пишет, что останки нашли во время уборки за территорией магазина 17 апреля. На место вызвали полицию.

"По предварительным данным, тело, возможно, пролежало там с осени. По факту произошедшего ведется проверка", – говорится в материале.

Официальных комментариев от правоохранителей пока не поступало.

Ранее новосибирский диггер рассказал, что во время путешествий неоднократно натыкался на человеческие останки.

Барнаул Происшествия полиция

Комментарии 3

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Гость

18:24:11 17-04-2025

спрятанная или наркоманка? ужас. Вы жителей то предупреждайте, если убийство

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Гость

20:31:47 17-04-2025

Субботники надо чаще проводить.

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Гость

04:54:31 18-04-2025

А учительницу из Зудилово нашли?

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