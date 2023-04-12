В Барнауле задержали оптово-розничного закладчика

Партию запрещённого вещества он получил в Тальменском районе

12 апреля 2023, 10:31, ИА Амител

Фото: pexels.com

В Алтайском крае задержали мужчину, который забрал наркотики в одном из районов региона и привёз в Барнаул, сообщает краевое МВД.

31-летнего мужчину задержали в одном из домов на улице Георгиева. У него изъяли марихуану общей массой 854 грамма.

"Фигурант является оптово-розничным закладчиком одного из интернет-магазинов. Последнюю партию запрещённого вещества – это две закладки по 500 граммов – он поднял на территории Тальменского района. Товар распространял на территории Барнаула", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что ранее закладчика уже судили за аналогичное преступление. Его отправили под стражу, также предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Ранее в Барнауле пожаловались на "невероятное количество наркоманов".