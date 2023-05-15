В Барнауле загорелась сухая трава в пойме Оби

Выгоревшая площадь составила около 900 "квадратов"

15 мая 2023, 15:25, ИА Амител

Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле в пойме реки Обь тушат сухую растительность, сообщили в телеграм-канале мэрии.

В ликвидации пламени участвуют пожарные посёлка Затон и сотрудники аварийно-спасательного формирования городского управления ГОЧС.

Фронт пламени составляет около 300 метров, выгоревшая площадь – около 900 квадратных метров. Пострадавших и причинённого огнём ущерба нет.

Напомним, 15 мая в Барнауле загорелись три частных дома на улице Промышленной. Пламя удалось локализовать.