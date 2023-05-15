В Барнауле загорелась сухая трава в пойме Оби
Выгоревшая площадь составила около 900 "квадратов"
15 мая 2023, 15:25, ИА Амител
Фото: t.me/barnaul_org
В Барнауле в пойме реки Обь тушат сухую растительность, сообщили в телеграм-канале мэрии.
В ликвидации пламени участвуют пожарные посёлка Затон и сотрудники аварийно-спасательного формирования городского управления ГОЧС.
Фронт пламени составляет около 300 метров, выгоревшая площадь – около 900 квадратных метров. Пострадавших и причинённого огнём ущерба нет.
Напомним, 15 мая в Барнауле загорелись три частных дома на улице Промышленной. Пламя удалось локализовать.
18:49:45 15-05-2023
Ну как она сама то загарается, но очевидно без рук человека здесь не обошлось.
12:04:51 16-05-2023
Гость (18:49:45 15-05-2023) Ну как она сама то загарается, но очевидно без рук человека ... Не очевидно. Причин несколько, кроме поджога с умыслом случаются возгорания от сухих гроз, а в пойме- от выходящих на поверхность болотных газов...
14:12:07 16-05-2023
Гость (12:04:51 16-05-2023) Не очевидно. Причин несколько, кроме поджога с умыслом случа... бутылку кто-нибудь бросил, а она как лупа