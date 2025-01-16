СК начал проверку из-за школьника, угрожавшего ножом однокласснице в Барнауле
По словам мамы девочки, два школьника постоянно издеваются над другими учениками
16 января 2025, 22:00, ИА Амител
Следственный комитет Алтайского края проверяет обстоятельства конфликта в одной из школ Барнаула, где школьник, по словам матери одной из учениц, угрожал ее дочери ножом. Об этом сообщают "Вести Алтай".
Камеры видеонаблюдения зафиксировали конфликт между подростками. По словам женщины, два брата-подростка постоянно издеваются над другими учениками.
"Один из таких случаев, как утверждает мать пострадавшей девочки, произошел 15 января, когда один из братьев угрожал ножом ее дочери", – рассказали в редакции.
Прокуратура и Следственный комитет отреагировали на сообщения, опубликованные в социальных сетях. Начата проверка по статье 119 УК РФ – "Угроза убийством". Женщина рассказала журналистам, что следователи уже допрашивают ее.
Ранее после сообщений об угрожавшем ножом однокласснице школьнике проверку начала полиция.
08:11:31 17-01-2025
Просто при рождении этих братьев мозг разделился на две части физически. Надо механически это исправить. А лучше воспитать родителей на глазах этих утырков так, чтобы на всю жизнь запомнили и икали долго. А если слишком крутые, то скрутить в бараний рог так, чтобы остаток жизни раскручивались.
13:40:10 17-01-2025
Судить по статье и на нары.
15:29:30 17-01-2025
беседовать надо с подростками, отправлять в спортивные секции и родителей за такое штрафовать
а заодно охрану школы и директора зарплаты лишать - школьники с холодным оружием в школе это опасно для детей и быть категорически не должно самого факта что школьник пришел с оружием в школу и спокойно ходит по раздевалкам и коридорам. Если это не пресекать и халатно относиться то дети могут и ружье приволочь а это уже до теракта очень недалеко. В общем директор явно виноват
06:58:56 18-01-2025
Семейный подряд выслать на год на колымские рудники для просветления и исправления. Если не исправятся, на фарш и скормить свиньям. Имущество продать, а вырученные средства больным детям.