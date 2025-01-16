СК начал проверку из-за школьника, угрожавшего ножом однокласснице в Барнауле

По словам мамы девочки, два школьника постоянно издеваются над другими учениками

16 января 2025, 22:00, ИА Амител

Записи с камер наблюдения / Фото: "Вести Алтай"

Следственный комитет Алтайского края проверяет обстоятельства конфликта в одной из школ Барнаула, где школьник, по словам матери одной из учениц, угрожал ее дочери ножом. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Камеры видеонаблюдения зафиксировали конфликт между подростками. По словам женщины, два брата-подростка постоянно издеваются над другими учениками.

"Один из таких случаев, как утверждает мать пострадавшей девочки, произошел 15 января, когда один из братьев угрожал ножом ее дочери", – рассказали в редакции.

Прокуратура и Следственный комитет отреагировали на сообщения, опубликованные в социальных сетях. Начата проверка по статье 119 УК РФ – "Угроза убийством". Женщина рассказала журналистам, что следователи уже допрашивают ее.

Ранее после сообщений об угрожавшем ножом однокласснице школьнике проверку начала полиция.