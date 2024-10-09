По другим адресам точки сети продолжают работать

09 октября 2024, 15:11, ИА Амител

Ресторан Rostic's в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле до декабря закрыли ресторан сети Rostic's, расположенный в здании кинотеатра "Мир" на площади Победы, сообщает корреспондент amic.ru.

"Наш ресторан с 09.10.2024 закрывается на ремонт. Ждем вас за вкусной курочкой в декабре", – говорится в объявлении на входе в заведение общественного питания.

Напомним, Rostic's в здании кинотеатра открыли в ноябре 2023 года, до этого там находился KFC. Ресторан просто переименовали.