В Барнауле закрыли скользкий проезд Канатный, где езда превратилась в кегельбан
Установлены дорожные знаки 3.1 "Въезд запрещен" и информационные таблички
01 декабря 2023, 17:00, ИА Амител
В Барнауле закрыли для движения проезд Канатный из-за скользкой дороги, установлены специальные информационные таблички, сообщает "Инцидент Барнаул".
На съезде из-за скользкой дороги автомобили становятся неуправляемыми. В соцсетях опубликовали несколько соответствующих видео.
"Установлены дорожные знаки 3.1 "Въезд запрещен". За нарушение требований данного знака предусмотрена ответственность по части 1 статьи 12.16, санкция статьи предусматривает вынесение предупреждения или штрафа в размере 500 рублей", – предупредили в городской Госавтоинспекции.
Водителей в связи с неблагоприятными погодными условиями просят строго соблюдать ПДД.
Ранее сообщили, что в Барнауле усилили борьбу с гололедицей на тротуарах.
17:27:41 01-12-2023
Я вижу там такси. Их навигатор туда ведёт пробки объезжать. Но местные то должны знать, что это летняя дорога. Ещё и на жигулях). Там УАЗики разворачивает. Положите уже бетонную плиту.
20:38:03 01-12-2023
Гость (17:27:41 01-12-2023) Я вижу там такси. Их навигатор туда ведёт пробки объезжать. ... Несколько лет назад я там на "шестерке" зимой заскакивал. От водителя зависит.
17:42:18 01-12-2023
Вместо того чтоб устранить, как всегда запретили. По другому не умеют
17:52:08 01-12-2023
Давно бы внизу подсыпку сделали для уменьшения уклона или полого проложили дорогу вдоль леса
17:53:29 01-12-2023
Каждый год одно и то же. Интересно , состав участников тот же , что и в прошлом году ?
18:58:57 01-12-2023
Проезд запрещён - это бетонный блок. Остальное - рекомендации