В Барнауле закрыли скользкий проезд Канатный, где езда превратилась в кегельбан

Установлены дорожные знаки 3.1 "Въезд запрещен" и информационные таблички

01 декабря 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: t.me/incident22

В Барнауле закрыли для движения проезд Канатный из-за скользкой дороги, установлены специальные информационные таблички, сообщает "Инцидент Барнаул".

На съезде из-за скользкой дороги автомобили становятся неуправляемыми. В соцсетях опубликовали несколько соответствующих видео.

"Установлены дорожные знаки 3.1 "Въезд запрещен". За нарушение требований данного знака предусмотрена ответственность по части 1 статьи 12.16, санкция статьи предусматривает вынесение предупреждения или штрафа в размере 500 рублей", – предупредили в городской Госавтоинспекции.

Водителей в связи с неблагоприятными погодными условиями просят строго соблюдать ПДД.

Ранее сообщили, что в Барнауле усилили борьбу с гололедицей на тротуарах.