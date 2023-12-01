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В Барнауле закрыли скользкий проезд Канатный, где езда превратилась в кегельбан

Установлены дорожные знаки 3.1 "Въезд запрещен" и информационные таблички

01 декабря 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: t.me/incident22
Фото: t.me/incident22

В Барнауле закрыли для движения проезд Канатный из-за скользкой дороги, установлены специальные информационные таблички, сообщает "Инцидент Барнаул".

На съезде из-за скользкой дороги автомобили становятся неуправляемыми. В соцсетях опубликовали несколько соответствующих видео.

"Установлены дорожные знаки 3.1 "Въезд запрещен". За нарушение требований данного знака предусмотрена ответственность по части 1 статьи 12.16, санкция статьи предусматривает вынесение предупреждения или штрафа в размере 500 рублей", – предупредили в городской Госавтоинспекции.

Водителей в связи с неблагоприятными погодными условиями просят строго соблюдать ПДД.

Ранее сообщили, что в Барнауле усилили борьбу с гололедицей на тротуарах.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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НОВОСТИОбщество
Барнаул дорожное движение

Комментарии 6

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Гость

17:27:41 01-12-2023

Я вижу там такси. Их навигатор туда ведёт пробки объезжать. Но местные то должны знать, что это летняя дорога. Ещё и на жигулях). Там УАЗики разворачивает. Положите уже бетонную плиту.

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Гость

20:38:03 01-12-2023

Гость (17:27:41 01-12-2023) Я вижу там такси. Их навигатор туда ведёт пробки объезжать. ... Несколько лет назад я там на "шестерке" зимой заскакивал. От водителя зависит.

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Гость

17:42:18 01-12-2023

Вместо того чтоб устранить, как всегда запретили. По другому не умеют

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Гость

17:52:08 01-12-2023

Давно бы внизу подсыпку сделали для уменьшения уклона или полого проложили дорогу вдоль леса

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Человек

17:53:29 01-12-2023

Каждый год одно и то же. Интересно , состав участников тот же , что и в прошлом году ?

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Гость

18:58:57 01-12-2023

Проезд запрещён - это бетонный блок. Остальное - рекомендации

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