Жителей Алтайского края призвали к осторожности из-за гололеда

Предельно внимательными стоит быть и водителям, и пешеходам

01 декабря 2023, 15:31, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В МЧС Алтайского края призвали жителей региона осторожнее передвигаться по улицам в связи с сильным гололедом.

Пешеходов просят надевать нескользящую обувь, не ходить быстро, смотреть под ноги и не поднимать их высоко.

Предельно осторожными следует быть и водителям: строго соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не поворачивать руль одновременно с торможением.

"Помните, что в гололед тормозной путь увеличивается в шесть-восемь раз", – подчеркнули спасатели.

1 декабря в Барнауле усилили борьбу с гололедицей на дорогах и тротуарах, задействовав в этой работе 71 единицу техники и 120 дорожников.