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Жителей Алтайского края призвали к осторожности из-за гололеда

Предельно внимательными стоит быть и водителям, и пешеходам

01 декабря 2023, 15:31, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В МЧС Алтайского края призвали жителей региона осторожнее передвигаться по улицам в связи с сильным гололедом.

Пешеходов просят надевать нескользящую обувь, не ходить быстро, смотреть под ноги и не поднимать их высоко.

Предельно осторожными следует быть и водителям: строго соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не поворачивать руль одновременно с торможением.

"Помните, что в гололед тормозной путь увеличивается в шесть-восемь раз", – подчеркнули спасатели.

1 декабря в Барнауле усилили борьбу с гололедицей на дорогах и тротуарах, задействовав в этой работе 71 единицу техники и 120 дорожников.

Алтайский край Погода МЧС

Комментарии 5

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Гость

15:34:07 01-12-2023

ПРИЗЫВАЮ службы обработать ВСЕ тротуары.

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Гость

15:45:04 01-12-2023

Гость (15:34:07 01-12-2023) ПРИЗЫВАЮ службы обработать ВСЕ тротуары.... Поддерживаю! И улицу Рылеева от Павлика до Фурманова - сплошной каток, а там люди на остановку ходят, дети в школу и в садик там детей водят.

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Гость

15:49:18 01-12-2023

Гость (15:34:07 01-12-2023) ПРИЗЫВАЮ службы обработать ВСЕ тротуары.... обработай

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гость

16:39:09 01-12-2023

Помнится был такой чиновник Баварин. Он брал с собой коллектив чиновников ответственных по городским службам и на автобусе проезжал ряд улиц и воочию все видели работу городских служб.Господин Франк (вас выбрал народ) ,так помогите народу не попасть в травмой в больницу .Не всегда открывают мосты и поликлиники и раздают грамоты иногда надо решать городские проблемы .Помогите людям очень просим.

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Гость

17:05:58 01-12-2023

Обработайте, пожалуйста, Короленко.

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