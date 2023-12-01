Жителей Алтайского края призвали к осторожности из-за гололеда
Предельно внимательными стоит быть и водителям, и пешеходам
01 декабря 2023, 15:31, ИА Амител
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В МЧС Алтайского края призвали жителей региона осторожнее передвигаться по улицам в связи с сильным гололедом.
Пешеходов просят надевать нескользящую обувь, не ходить быстро, смотреть под ноги и не поднимать их высоко.
Предельно осторожными следует быть и водителям: строго соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не поворачивать руль одновременно с торможением.
"Помните, что в гололед тормозной путь увеличивается в шесть-восемь раз", – подчеркнули спасатели.
1 декабря в Барнауле усилили борьбу с гололедицей на дорогах и тротуарах, задействовав в этой работе 71 единицу техники и 120 дорожников.
15:34:07 01-12-2023
ПРИЗЫВАЮ службы обработать ВСЕ тротуары.
15:45:04 01-12-2023
Гость (15:34:07 01-12-2023) ПРИЗЫВАЮ службы обработать ВСЕ тротуары.... Поддерживаю! И улицу Рылеева от Павлика до Фурманова - сплошной каток, а там люди на остановку ходят, дети в школу и в садик там детей водят.
15:49:18 01-12-2023
Гость (15:34:07 01-12-2023) ПРИЗЫВАЮ службы обработать ВСЕ тротуары.... обработай
16:39:09 01-12-2023
Помнится был такой чиновник Баварин. Он брал с собой коллектив чиновников ответственных по городским службам и на автобусе проезжал ряд улиц и воочию все видели работу городских служб.Господин Франк (вас выбрал народ) ,так помогите народу не попасть в травмой в больницу .Не всегда открывают мосты и поликлиники и раздают грамоты иногда надо решать городские проблемы .Помогите людям очень просим.
17:05:58 01-12-2023
Обработайте, пожалуйста, Короленко.