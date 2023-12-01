В Барнауле усилили борьбу с гололедицей на тротуарах
В этих работах задействовали 71 единицу техники и 120 дорожников
01 декабря 2023, 13:50, ИА Амител
В Барнауле 1 декабря наблюдается гололедица, а после обеда прогнозируется снег с дождем. В связи с этим дорожники "Автодорстроя" усилили обработку тротуаров противогололедными средствами.
Как сообщили в мэрии, для этого на улицы города вывели 71 единицу техники и 120 дорожных рабочих. В дневную смену соответствующие работы проводят как в центре краевой столицы, так и за его пределами, в том числе в поселках Спутник и Авиатор.
"Первоочередным порядком обрабатываются лестничные сходы, подходы к пешеходным переходам, остановочные площадки, наиболее проходимые тротуары и пешеходные зоны", – отметили в пресс-службе.
14:50:23 01-12-2023
Заглядывайте хоть иногда в район школы №1 на Короленко. Там тоже бывает гололед,хоть и не центр)))