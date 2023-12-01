В Барнауле усилили борьбу с гололедицей на тротуарах

В этих работах задействовали 71 единицу техники и 120 дорожников

01 декабря 2023, 13:50, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле 1 декабря наблюдается гололедица, а после обеда прогнозируется снег с дождем. В связи с этим дорожники "Автодорстроя" усилили обработку тротуаров противогололедными средствами.

Как сообщили в мэрии, для этого на улицы города вывели 71 единицу техники и 120 дорожных рабочих. В дневную смену соответствующие работы проводят как в центре краевой столицы, так и за его пределами, в том числе в поселках Спутник и Авиатор.