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В Барнауле усилили борьбу с гололедицей на тротуарах

В этих работах задействовали 71 единицу техники и 120 дорожников

01 декабря 2023, 13:50, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула
Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле 1 декабря наблюдается гололедица, а после обеда прогнозируется снег с дождем. В связи с этим дорожники "Автодорстроя" усилили обработку тротуаров противогололедными средствами.

Как сообщили в мэрии, для этого на улицы города вывели 71 единицу техники и 120 дорожных рабочих. В дневную смену соответствующие работы проводят как в центре краевой столицы, так и за его пределами, в том числе в поселках Спутник и Авиатор.

"Первоочередным порядком обрабатываются лестничные сходы, подходы к пешеходным переходам, остановочные площадки, наиболее проходимые тротуары и пешеходные зоны", – отметили в пресс-службе.

Барнаул Транспорт

Комментарии 1

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Гость

14:50:23 01-12-2023

Заглядывайте хоть иногда в район школы №1 на Короленко. Там тоже бывает гололед,хоть и не центр)))

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