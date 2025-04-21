В Барнауле замглавы Центрального района обвинили в присвоении 1 млн рублей
Деньги выделялись на премии сотрудникам
21 апреля 2025, 17:17, ИА Амител
Заместителя главы Центрального района Барнаула обвинили в растрате бюджетных средств, сообщает СУ СК по Алтайскому краю. Напомним, о задержании чиновницы стало известно еще 11 апреля, однако никаких подробностей не было.
"По данным следствия, в июне 2018 года обвиняемая получила в кассе административно-хозяйственного управления администрации города Барнаула 2 430 000 рублей, предназначенные для премирования. Используя свое служебное положение, она присвоила из указанной суммы деньги в размере не менее 1 090 000 рублей, которыми воспользовалась по своему усмотрению", – рассказали в ведомстве.
Чиновнице предъявили обвинение в "присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере".
В отношении замглавы района избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием ведется сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу.
Имя и фамилия задержанной не уточняются. Судя по данным, опубликованным на сайте администрации города, у главы Центрального района три заместителя, из которых два – женщины.
17:24:34 21-04-2025
Под электротоком там побольше миллиона может всплыть. А заодно и подлечат чиновницу, направят, так сказать, на путь истинный. А следом, глядишь, и остальные "слуги народа" добровольно подтянутся. Так и казна наполнится. И конфискацию бы в кратных размерах.
17:37:26 21-04-2025
Это деяние очень похоже на Измену Родине. Карать!
18:36:09 21-04-2025
СМЕРШ с одного такого сотрудника раскрутил бы всю цепочку виноватых во взятках и растратах! Правда потом ныли и плакали по всем телеканалам невинно осуждённые! Пора возрождать , и к стенке ставить !
18:48:47 21-04-2025
7 лет расследование? Как премии налом? Почему не на карту
20:26:07 21-04-2025
Какая-то мелочь, да притом, что аж семь лет тому назад. Подробностей нет, дело предельно тёмное.
22:15:03 21-04-2025
А остальные-1,34 ляма в конвертах сотрудникам раздала. Похоже это явно не "премией" называеется🙄
22:21:08 21-04-2025
Явная афера ОПГ потому, что каждый работник сам получает в кассе свою премию.
08:02:39 22-04-2025
И по-прежнему безымянная.
08:36:33 22-04-2025
Типичное явление нашего бытия.
13:16:42 22-04-2025
что-тог в последнее время Администрация Центрального р-на то одним замом "прославится", то другим... Не зря наверное бывший глава Центрального р-на был осуждён. Новый молчит, не комментирует...