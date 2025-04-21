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В Барнауле замглавы Центрального района обвинили в присвоении 1 млн рублей

Деньги выделялись на премии сотрудникам

21 апреля 2025, 17:17, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Заместителя главы Центрального района Барнаула обвинили в растрате бюджетных средств, сообщает СУ СК по Алтайскому краю. Напомним, о задержании чиновницы стало известно еще 11 апреля, однако никаких подробностей не было.

"По данным следствия, в июне 2018 года обвиняемая получила в кассе административно-хозяйственного управления администрации города Барнаула 2 430 000 рублей, предназначенные для премирования. Используя свое служебное положение, она присвоила из указанной суммы деньги в размере не менее 1 090 000 рублей, которыми воспользовалась по своему усмотрению", – рассказали в ведомстве.

Чиновнице предъявили обвинение в "присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере".

В отношении замглавы района избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием ведется сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу.

Имя и фамилия задержанной не уточняются. Судя по данным, опубликованным на сайте администрации города, у главы Центрального района три заместителя, из которых два – женщины.

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Барнаул Коррупция

Комментарии 10

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Гость

17:24:34 21-04-2025

Под электротоком там побольше миллиона может всплыть. А заодно и подлечат чиновницу, направят, так сказать, на путь истинный. А следом, глядишь, и остальные "слуги народа" добровольно подтянутся. Так и казна наполнится. И конфискацию бы в кратных размерах.

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17:37:26 21-04-2025

Это деяние очень похоже на Измену Родине. Карать!

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Гость

18:36:09 21-04-2025

СМЕРШ с одного такого сотрудника раскрутил бы всю цепочку виноватых во взятках и растратах! Правда потом ныли и плакали по всем телеканалам невинно осуждённые! Пора возрождать , и к стенке ставить !

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Гость

18:48:47 21-04-2025

7 лет расследование? Как премии налом? Почему не на карту

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Гость

20:26:07 21-04-2025

Какая-то мелочь, да притом, что аж семь лет тому назад. Подробностей нет, дело предельно тёмное.

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Гость

22:15:03 21-04-2025

А остальные-1,34 ляма в конвертах сотрудникам раздала. Похоже это явно не "премией" называеется🙄

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Гость

22:21:08 21-04-2025

Явная афера ОПГ потому, что каждый работник сам получает в кассе свою премию.

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Гость

08:02:39 22-04-2025

И по-прежнему безымянная.

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Акакий

08:36:33 22-04-2025

Типичное явление нашего бытия.

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Гость

13:16:42 22-04-2025

что-тог в последнее время Администрация Центрального р-на то одним замом "прославится", то другим... Не зря наверное бывший глава Центрального р-на был осуждён. Новый молчит, не комментирует...

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