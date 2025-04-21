В Барнауле замглавы Центрального района обвинили в присвоении 1 млн рублей

Деньги выделялись на премии сотрудникам

21 апреля 2025, 17:17, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Заместителя главы Центрального района Барнаула обвинили в растрате бюджетных средств, сообщает СУ СК по Алтайскому краю. Напомним, о задержании чиновницы стало известно еще 11 апреля, однако никаких подробностей не было.

"По данным следствия, в июне 2018 года обвиняемая получила в кассе административно-хозяйственного управления администрации города Барнаула 2 430 000 рублей, предназначенные для премирования. Используя свое служебное положение, она присвоила из указанной суммы деньги в размере не менее 1 090 000 рублей, которыми воспользовалась по своему усмотрению", – рассказали в ведомстве.

Чиновнице предъявили обвинение в "присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере".

В отношении замглавы района избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием ведется сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу.

Имя и фамилия задержанной не уточняются. Судя по данным, опубликованным на сайте администрации города, у главы Центрального района три заместителя, из которых два – женщины.