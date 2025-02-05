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В Барнауле запретили ездить по площади Сахарова на телегах с лошадьми и санях с оленями

Также дорожный знак запрещает использование верховых и вьючных животных

05 февраля 2025, 14:50, ИА Амител

Знак на площади Сахарова / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле установили дорожный знак 3.8 "Движение гужевых повозок запрещено" на улице Молодежной, возле площади Сахарова. Этот знак запрещает передвижение не только на гужевых повозках и санях, но и использование верховых и вьючных животных.

Чаще всего знак устанавливают на загородных трассах, где неторопливые животные будут создавать помехи движению. Кроме того, он может появиться и там, где продукты жизнедеятельности животных крайне нежелательны.

Напомним, лошади, пони и другие животные чаще всего появляются на площади Сахарова в праздничные дни. Их владельцы предлагают всем желающим прокатиться за деньги. Например, в 2023 году, в День города Барнаула, произошел весьма неприятный случай – женщина пнула северного оленя, который катал ребенка.

Барнаул запреты площадь Сахарова дорожное движение

Комментарии 11

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Гость

14:56:10 05-02-2025

Главное запретите ёлку ставить посреди проезжей части

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Гость

15:48:43 05-02-2025

Гость (14:56:10 05-02-2025) Главное запретите ёлку ставить посреди проезжей части... после нашей смерти . а пока там всегда елка будет стоять

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Гость

16:51:42 05-02-2025

Гость (15:48:43 05-02-2025) после нашей смерти . а пока там всегда елка будет стоять... Там элита будет жить, а для вас сейчас архитектор ищет место для елки, то ли трамвайные пути убирать то ли еще что. Забудьте о площади Сахарова, радуйтесь что знак пока не поставили запрета прохода горожан.

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Гость

14:56:36 05-02-2025

Женщина пнула северного оленя. И запретили оленей.

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Гость

15:09:36 05-02-2025

Гость (14:56:36 05-02-2025) Женщина пнула северного оленя. И запретили оленей.... ага и бонусом еще лошади прилетело

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Гость

15:13:26 05-02-2025

Гость (14:56:36 05-02-2025) Женщина пнула северного оленя. И запретили оленей.... ну не женщин же теперь запрещать.....

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Сергей

15:11:30 05-02-2025

Там каждый второй за рулём олень😎😉

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Musik

15:27:44 05-02-2025

Сергей (15:11:30 05-02-2025) Там каждый второй за рулём олень😎😉... алень. так правильно.

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Гость

17:46:30 05-02-2025

А на собаках можно ?

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Гость

19:16:36 05-02-2025

Нда-а-а... Оленей у нас на дорогах хватает...!

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Александр

22:12:11 05-02-2025

на телегах с лошадьми и санях с оленями... А на лошади с телегой и олене с санями можно ?

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