В Барнауле запретили ездить по площади Сахарова на телегах с лошадьми и санях с оленями
Также дорожный знак запрещает использование верховых и вьючных животных
05 февраля 2025, 14:50, ИА Амител
В Барнауле установили дорожный знак 3.8 "Движение гужевых повозок запрещено" на улице Молодежной, возле площади Сахарова. Этот знак запрещает передвижение не только на гужевых повозках и санях, но и использование верховых и вьючных животных.
Чаще всего знак устанавливают на загородных трассах, где неторопливые животные будут создавать помехи движению. Кроме того, он может появиться и там, где продукты жизнедеятельности животных крайне нежелательны.
Напомним, лошади, пони и другие животные чаще всего появляются на площади Сахарова в праздничные дни. Их владельцы предлагают всем желающим прокатиться за деньги. Например, в 2023 году, в День города Барнаула, произошел весьма неприятный случай – женщина пнула северного оленя, который катал ребенка.
14:56:10 05-02-2025
Главное запретите ёлку ставить посреди проезжей части
15:48:43 05-02-2025
Гость (14:56:10 05-02-2025) Главное запретите ёлку ставить посреди проезжей части... после нашей смерти . а пока там всегда елка будет стоять
16:51:42 05-02-2025
Гость (15:48:43 05-02-2025) после нашей смерти . а пока там всегда елка будет стоять... Там элита будет жить, а для вас сейчас архитектор ищет место для елки, то ли трамвайные пути убирать то ли еще что. Забудьте о площади Сахарова, радуйтесь что знак пока не поставили запрета прохода горожан.
14:56:36 05-02-2025
Женщина пнула северного оленя. И запретили оленей.
15:09:36 05-02-2025
Гость (14:56:36 05-02-2025) Женщина пнула северного оленя. И запретили оленей.... ага и бонусом еще лошади прилетело
15:13:26 05-02-2025
Гость (14:56:36 05-02-2025) Женщина пнула северного оленя. И запретили оленей.... ну не женщин же теперь запрещать.....
15:11:30 05-02-2025
Там каждый второй за рулём олень😎😉
15:27:44 05-02-2025
Сергей (15:11:30 05-02-2025) Там каждый второй за рулём олень😎😉... алень. так правильно.
17:46:30 05-02-2025
А на собаках можно ?
19:16:36 05-02-2025
Нда-а-а... Оленей у нас на дорогах хватает...!
22:12:11 05-02-2025
на телегах с лошадьми и санях с оленями... А на лошади с телегой и олене с санями можно ?