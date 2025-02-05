В Барнауле запретили ездить по площади Сахарова на телегах с лошадьми и санях с оленями

Также дорожный знак запрещает использование верховых и вьючных животных

05 февраля 2025, 14:50, ИА Амител

Знак на площади Сахарова / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле установили дорожный знак 3.8 "Движение гужевых повозок запрещено" на улице Молодежной, возле площади Сахарова. Этот знак запрещает передвижение не только на гужевых повозках и санях, но и использование верховых и вьючных животных.

Чаще всего знак устанавливают на загородных трассах, где неторопливые животные будут создавать помехи движению. Кроме того, он может появиться и там, где продукты жизнедеятельности животных крайне нежелательны.

Напомним, лошади, пони и другие животные чаще всего появляются на площади Сахарова в праздничные дни. Их владельцы предлагают всем желающим прокатиться за деньги. Например, в 2023 году, в День города Барнаула, произошел весьма неприятный случай – женщина пнула северного оленя, который катал ребенка.