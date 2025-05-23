В Барнауле запретят грузовикам ездить по одной улице
Ограничение введут с 5 июня
23 мая 2025, 15:00, ИА Амител
Грузовой автомобиль / Фото: Mitchell Luo / unsplash.com
В Барнауле запретят движение грузового транспорта по улице Понтонный Мост, сообщили в администрации города.
В мэрии подчеркивают, что ограничение необходимо, чтобы исключить транзитное движение грузовиков в обход пункта весового контроля.
Соответствующие дорожные знаки установят на улице с 5 июня.
Места, в которых установят дорожные знаки / Источник: barnaul.org
21 мая в Барнауле практически на все лето ограничили движение на Социалистическом проспекте из-за масштабных работ на водоводе.
00:19:31 24-05-2025
скорее копайте объездную!!
13:20:26 24-05-2025
Гость (00:19:31 24-05-2025) скорее копайте объездную!!... Кпк она поможет поселку Ильича?