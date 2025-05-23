В Барнауле запретят грузовикам ездить по одной улице

Ограничение введут с 5 июня

23 мая 2025, 15:00, ИА Амител

Грузовой автомобиль / Фото: Mitchell Luo / unsplash.com

В Барнауле запретят движение грузового транспорта по улице Понтонный Мост, сообщили в администрации города.

В мэрии подчеркивают, что ограничение необходимо, чтобы исключить транзитное движение грузовиков в обход пункта весового контроля.

Соответствующие дорожные знаки установят на улице с 5 июня.

Места, в которых установят дорожные знаки / Источник: barnaul.org

21 мая в Барнауле практически на все лето ограничили движение на Социалистическом проспекте из-за масштабных работ на водоводе.