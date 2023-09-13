В Барнауле запустили прямой авиарейс до Перми
Время в пути займет 3 часа 10 минут
13 сентября 2023, 17:43, ИА Амител
Фото: t.me/barnaulairport
Авиакомпания "ЮВТ Аэро" с 13 сентября начала полеты из Барнаула в Пермь, сообщают "Вести Алтай".
Отправление из Барнаульского аэропорта – по утрам. Стоимость билета в один конец – чуть более 9 тыс. рублей.
"Время в пути займет 3 часа 10 минут. Обратный рейс – в тот же день", – говорится в телесюжете.
Напомним, рейс будет обслуживать самолет Bombardier CRJ200 вместимостью до 50 пассажиров с частотой два раза в неделю: по средам и воскресеньям.
17:47:53 13-09-2023
Круто!!! Всегда мечтал слетать в Пермь!
18:32:30 13-09-2023
Восьмой раз уже про рейс со с Перми пишут. А никто так и не летит
23:03:41 13-09-2023
Гость (18:32:30 13-09-2023) Восьмой раз уже про рейс со с Перми пишут. А никто так и не... Только поезд, как в давние советские времена, летать страшновато.
18:38:31 13-09-2023
Чё делать в Перми?
13:08:10 14-09-2023
Гость (18:38:31 13-09-2023) Чё делать в Перми?... Что делать в Перми? Ну, для начала,там один очень талантливый человек пыталсмя создать театр Оперы и Балета, равного которому нет даже в Москве и Питере, и у него почти получилось, кабы не бухгалтеры во власти, в Перми ежегодно проходят Дягилевские сезоны, это событие мирового масштаба, о чём Вы, скорее всего, не в курсе... ну, а в Барнауле рулят не бухгалтеры, а застройщики, поэтому у нас никаких фестивалей нет и открываются только шаурмовни да пивнушки. Поэтому из Перми к нам не полетят...
08:37:11 14-09-2023
Как говорят сами пермяки, "Пермь- город 3-х "ща"- "грязища", "вонища", "темнотища". Пермь и Барнаул- города-побратимы :)