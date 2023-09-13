Время в пути займет 3 часа 10 минут

13 сентября 2023, 17:43, ИА Амител

Фото: t.me/barnaulairport

Авиакомпания "ЮВТ Аэро" с 13 сентября начала полеты из Барнаула в Пермь, сообщают "Вести Алтай".

Отправление из Барнаульского аэропорта – по утрам. Стоимость билета в один конец – чуть более 9 тыс. рублей.

"Время в пути займет 3 часа 10 минут. Обратный рейс – в тот же день", – говорится в телесюжете.

Напомним, рейс будет обслуживать самолет Bombardier CRJ200 вместимостью до 50 пассажиров с частотой два раза в неделю: по средам и воскресеньям.