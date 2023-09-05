Комиссия определила подрядчика и цену постройки нового здания аэропорта Барнаула

Итоговая стоимость снизилась сразу на 200 млн, до 6,3 млрд рублей

05 сентября 2023, 12:55, ИА Амител

Проект нового терминала барнаульского аэропорта / Фото: dialectica.cc

Конкурсная комиссия определила подрядчика, который займется строительством нового терминала в аэропорту Барнаула. Согласно информации из лота системы ЕИС "Закупки", итоговая цена работ составит 6,3 млрд рублей, что немного ниже начальной стоимости контракта.

Название компании пока неизвестно. Она стала единственной, допущенной до торгов, – всего заявки подавали две организации, однако одна нарушила сроки этой процедуры.

Отметим, что в технической документации присутствует перечень возможных алтайских компаний, которые могут стать потенциальными подрядчиками на основе данных саморегулирующихся организаций "Алтайские строители", "Дорожники и строители Алтая" и "Союз строителей Западной Сибири". В Барнауле находится более десятка организаций, которые способны построить терминал.

Однако, как уже упоминалось, на тендер поступило лишь две заявки. Не исключено, что они могли быть от компаний из других городов края или регионов Сибири.

Напомним, что закупку на строительство нового терминала для аэропорта Барнаула объявили еще в конце июня 2023 года. 15 августа заказчик изменил начальную стоимость работ – с 4,5 до 6,5 млрд рублей. Последний срок рассмотрения заявок также сместили на 1 сентября.