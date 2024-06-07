В Барнауле запустят новые автобусы по маршруту № 10. Как они будут ходить?
Сейчас все объясним
07 июня 2024, 12:01, ИА Амител
Мэрия Барнаула анонсировала скорый запуск новеньких автобусов, купленных за средства краевого бюджета, по маршруту №10 – одному из самых популярных в городе. Рассказываем, как будут курсировать эти автобусы.
Маршрут № 10 уже известен?
Да. С учетом обращений барнаульцев он сформирован следующим образом:
ул. Мамонтова, пр. Ленина, ул. Северо-Западная, ул. Антона Петрова, ул. Малахова, ул. Сухэ-Батора, ул. 50 лет СССР, ул. Георгиева, ул. Энтузиастов, ул. Попова, Павловский тракт, ул. Солнечная Поляна, ул. Взлетная, ул. Сергея Ускова, ул. Балтийская, ул. Сиреневая, ул. Взлетная, ул. Попова, ул. Балтийская, ул. Шумакова, Северный Власихинский проезд, ул. Лазурная, ул. Власихинская.
А в обратном направлении как он будет ходить?
Ул. Власихинская, ул. Лазурная, Северный Власихинский проезд, ул. Шумакова, ул. Балтийская, ул. Попова, ул. Взлетная, ул. Сиреневая, ул. Балтийская, ул. Сергея Ускова, ул. Взлетная, ул. Солнечная Поляна, Павловский тракт, ул. Попова, ул. Энтузиастов, ул. Георгиева, ул. 50 лет СССР, ул. Сухэ-Батора, ул. Малахова, ул. Антона Петрова, ул. Северо-Западная, пр. Ленина, ул. Мамонтова.
Что вообще за новые автобусы?
В этом году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" закупили 41 автобус марки НефАЗ большой вместимости. Часть машин уже работает на маршруте № 1 – еще одном из самых популярных у барнаульцев.
А почему маршрута № 10 долго вообще не было?
Дело в том, что его долгие годы обслуживало предприятие "Барнаулпассажиртранс". Однако фирма стала банкротом и обслуживать маршрут стало некому.
12:43:50 07-06-2024
Верните 19 маршрут в полноразмерной варианте
12:57:44 07-06-2024
Когда то он через калинина ходил. ездил одно время на нем.
13:39:35 07-06-2024
Гость (12:57:44 07-06-2024) Когда то он через калинина ходил. ездил одно время на нем. ... Не ходил. №3 ходил и №22
13:53:04 07-06-2024
Гость (13:39:35 07-06-2024) Не ходил. №3 ходил и №22... ходил. Изначально 10ка вообще до Октября ходила по Северо-Западная - Калинина, потом продлили до речного вокзала, а потом уже по Ленина пустили.
17:17:41 07-06-2024
Гость (13:53:04 07-06-2024) ходил. Изначально 10ка вообще до Октября ходила по Северо-За... Там же, примерно во второй половине 90х, вспомните, было два маршрута номер 10. муниципальный. Это которые икарусы, ходили по калинина. И коммерческий. Европейские автобусы, ходящие напрямую по Ленина.
21:57:19 07-06-2024
Гость (17:17:41 07-06-2024) Там же, примерно во второй половине 90х, вспомните, было дв... да, было именно так. 10к и просто 10. По Калинина ходили Икарусы.
17:04:04 07-06-2024
Гость (13:39:35 07-06-2024) Не ходил. №3 ходил и №22... Ошибаетесь, ходил. С речного до октября, потом по калинина до с западной. Потом сделали прямо по ленина. это было примерно в 96 - 98 году.
13:01:58 07-06-2024
Это всё хорошо... Но хотелось бы узнать, куда исчез маршрут №24??
16:48:13 07-06-2024
Гость (13:01:58 07-06-2024) Это всё хорошо... Но хотелось бы узнать, куда исчез маршрут ... 29 и 24 маршрут убрали полностью.
13:46:36 07-06-2024
маршрут 29 где?
16:48:54 07-06-2024
Гость (13:46:36 07-06-2024) маршрут 29 где?... 29 и 24 маршрут убрали полностью.
14:43:49 07-06-2024
Где 17?
00:20:53 08-06-2024
Гость (14:43:49 07-06-2024) Где 17?... Видимо, убрали полностью.
16:05:41 07-06-2024
Мэрия, наведите порядок в городском транспорте по всем желаемым маршрутам, слезьте со служебного транспорта, "проехайте" утром на работу с людьми, послушайте, поговорите... никто не тронет, не будут люди пачкаться:)
22:24:35 07-06-2024
Верните 17 маршрут,,, 19 верните,, поубивали все удобные маршруты,,, и успокоились,,, им же не ездить,,, а народ страдает... 🤦♀️🤷♀️
04:17:28 08-06-2024
Отличное начало.