НОВОСТИТранспорт

В Барнауле запустят новые автобусы по маршруту № 10. Как они будут ходить?

Сейчас все объясним

07 июня 2024, 12:01, ИА Амител

Новые автобусы в Барнауле / Фото: amic.ru
Новые автобусы в Барнауле / Фото: amic.ru

Мэрия Барнаула анонсировала скорый запуск новеньких автобусов, купленных за средства краевого бюджета, по маршруту №10 – одному из самых популярных в городе. Рассказываем, как будут курсировать эти автобусы.

Маршрут № 10 уже известен?

Да. С учетом обращений барнаульцев он сформирован следующим образом:

ул. Мамонтова, пр. Ленина, ул. Северо-Западная, ул. Антона Петрова, ул. Малахова, ул. Сухэ-Батора, ул. 50 лет СССР, ул. Георгиева, ул. Энтузиастов, ул. Попова, Павловский тракт, ул. Солнечная Поляна, ул. Взлетная, ул. Сергея Ускова, ул. Балтийская, ул. Сиреневая, ул. Взлетная, ул. Попова, ул. Балтийская, ул. Шумакова, Северный Власихинский проезд, ул. Лазурная, ул. Власихинская.

А в обратном направлении как он будет ходить?

Ул. Власихинская, ул. Лазурная, Северный Власихинский проезд, ул. Шумакова, ул. Балтийская, ул. Попова, ул. Взлетная, ул. Сиреневая, ул. Балтийская, ул. Сергея Ускова, ул. Взлетная, ул. Солнечная Поляна, Павловский тракт, ул. Попова, ул. Энтузиастов, ул. Георгиева, ул. 50 лет СССР, ул. Сухэ-Батора, ул. Малахова, ул. Антона Петрова, ул. Северо-Западная, пр. Ленина, ул. Мамонтова.

Что вообще за новые автобусы?

В этом году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" закупили 41 автобус марки НефАЗ большой вместимости. Часть машин уже работает на маршруте № 1 – еще одном из самых популярных у барнаульцев.

А почему маршрута № 10 долго вообще не было?

Дело в том, что его долгие годы обслуживало предприятие "Барнаулпассажиртранс". Однако фирма стала банкротом и обслуживать маршрут стало некому.

Маршрут построен. Как изменится схема движения автобусов № 10 в Барнауле

Схему доработали в соответствии с пожеланиями пассажиров и для улучшения транспортной доступности
НОВОСТИТранспорт

Барнаул общественный транспорт

Комментарии 16

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Гость

12:43:50 07-06-2024

Верните 19 маршрут в полноразмерной варианте

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Гость

12:57:44 07-06-2024

Когда то он через калинина ходил. ездил одно время на нем.

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Гость

13:39:35 07-06-2024

Гость (12:57:44 07-06-2024) Когда то он через калинина ходил. ездил одно время на нем. ... Не ходил. №3 ходил и №22

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Гость

13:53:04 07-06-2024

Гость (13:39:35 07-06-2024) Не ходил. №3 ходил и №22... ходил. Изначально 10ка вообще до Октября ходила по Северо-Западная - Калинина, потом продлили до речного вокзала, а потом уже по Ленина пустили.

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Гость

17:17:41 07-06-2024

Гость (13:53:04 07-06-2024) ходил. Изначально 10ка вообще до Октября ходила по Северо-За... Там же, примерно во второй половине 90х, вспомните, было два маршрута номер 10. муниципальный. Это которые икарусы, ходили по калинина. И коммерческий. Европейские автобусы, ходящие напрямую по Ленина.

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Гость

21:57:19 07-06-2024

Гость (17:17:41 07-06-2024) Там же, примерно во второй половине 90х, вспомните, было дв... да, было именно так. 10к и просто 10. По Калинина ходили Икарусы.

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Гость

17:04:04 07-06-2024

Гость (13:39:35 07-06-2024) Не ходил. №3 ходил и №22... Ошибаетесь, ходил. С речного до октября, потом по калинина до с западной. Потом сделали прямо по ленина. это было примерно в 96 - 98 году.

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Гость

13:01:58 07-06-2024

Это всё хорошо... Но хотелось бы узнать, куда исчез маршрут №24??

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Гость

16:48:13 07-06-2024

Гость (13:01:58 07-06-2024) Это всё хорошо... Но хотелось бы узнать, куда исчез маршрут ... 29 и 24 маршрут убрали полностью.

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Гость

13:46:36 07-06-2024

маршрут 29 где?

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Гость

16:48:54 07-06-2024

Гость (13:46:36 07-06-2024) маршрут 29 где?... 29 и 24 маршрут убрали полностью.

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Гость

14:43:49 07-06-2024

Где 17?

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Гость

00:20:53 08-06-2024

Гость (14:43:49 07-06-2024) Где 17?... Видимо, убрали полностью.

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Гость

16:05:41 07-06-2024

Мэрия, наведите порядок в городском транспорте по всем желаемым маршрутам, слезьте со служебного транспорта, "проехайте" утром на работу с людьми, послушайте, поговорите... никто не тронет, не будут люди пачкаться:)

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Алла

22:24:35 07-06-2024

Верните 17 маршрут,,, 19 верните,, поубивали все удобные маршруты,,, и успокоились,,, им же не ездить,,, а народ страдает... 🤦‍♀️🤷‍♀️

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Виктория

04:17:28 08-06-2024

Отличное начало.

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