В Барнауле запустят новые автобусы по маршруту № 10. Как они будут ходить?

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07 июня 2024, 12:01, ИА Амител

Новые автобусы в Барнауле / Фото: amic.ru

Мэрия Барнаула анонсировала скорый запуск новеньких автобусов, купленных за средства краевого бюджета, по маршруту №10 – одному из самых популярных в городе. Рассказываем, как будут курсировать эти автобусы.

Маршрут № 10 уже известен?

Да. С учетом обращений барнаульцев он сформирован следующим образом:

ул. Мамонтова, пр. Ленина, ул. Северо-Западная, ул. Антона Петрова, ул. Малахова, ул. Сухэ-Батора, ул. 50 лет СССР, ул. Георгиева, ул. Энтузиастов, ул. Попова, Павловский тракт, ул. Солнечная Поляна, ул. Взлетная, ул. Сергея Ускова, ул. Балтийская, ул. Сиреневая, ул. Взлетная, ул. Попова, ул. Балтийская, ул. Шумакова, Северный Власихинский проезд, ул. Лазурная, ул. Власихинская.

А в обратном направлении как он будет ходить?

Ул. Власихинская, ул. Лазурная, Северный Власихинский проезд, ул. Шумакова, ул. Балтийская, ул. Попова, ул. Взлетная, ул. Сиреневая, ул. Балтийская, ул. Сергея Ускова, ул. Взлетная, ул. Солнечная Поляна, Павловский тракт, ул. Попова, ул. Энтузиастов, ул. Георгиева, ул. 50 лет СССР, ул. Сухэ-Батора, ул. Малахова, ул. Антона Петрова, ул. Северо-Западная, пр. Ленина, ул. Мамонтова.

Что вообще за новые автобусы?

В этом году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" закупили 41 автобус марки НефАЗ большой вместимости. Часть машин уже работает на маршруте № 1 – еще одном из самых популярных у барнаульцев.

А почему маршрута № 10 долго вообще не было?

Дело в том, что его долгие годы обслуживало предприятие "Барнаулпассажиртранс". Однако фирма стала банкротом и обслуживать маршрут стало некому.