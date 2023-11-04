Запуск этого направления связан с разбором трамвайного кольца у ТЦ "Пионер"

04 ноября 2023, 21:15, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле с 4 ноября начал работать автобусный маршрут № 99 от Нового рынка до площади Спартака, сообщили в мэрии.

Запуск данного направления связан с разбором трамвайного кольца возле ТРЦ "Пионер" – из-за этого временно прекратили движение трамваи № 1 и № 4.

Автобусы № 99 курсируют от остановки "Пл. Спартака", затем по проспектам Красноармейский, Строителей, Ленина до остановки "Новый рынок". Уточняется, что на линии работают автобусы большого класса с 06:00 до 21:00 с интервалом девять минут.

На маршруте действуют все виды транспортных карт и льготный проезд для отдельных категорий граждан, в том числе тариф "Электронный пересадочный проездной билет" – им можно воспользоваться при пересадке на троллейбусы и трамваи № 3 и 7.

Ранее сообщили, что мост в районе Нового рынка в Барнауле откроют уже к 30 ноября.