В Барнауле заработал автобусный маршрут № 99
Запуск этого направления связан с разбором трамвайного кольца у ТЦ "Пионер"
04 ноября 2023, 21:15, ИА Амител
В Барнауле с 4 ноября начал работать автобусный маршрут № 99 от Нового рынка до площади Спартака, сообщили в мэрии.
Запуск данного направления связан с разбором трамвайного кольца возле ТРЦ "Пионер" – из-за этого временно прекратили движение трамваи № 1 и № 4.
Автобусы № 99 курсируют от остановки "Пл. Спартака", затем по проспектам Красноармейский, Строителей, Ленина до остановки "Новый рынок". Уточняется, что на линии работают автобусы большого класса с 06:00 до 21:00 с интервалом девять минут.
На маршруте действуют все виды транспортных карт и льготный проезд для отдельных категорий граждан, в том числе тариф "Электронный пересадочный проездной билет" – им можно воспользоваться при пересадке на троллейбусы и трамваи № 3 и 7.
Ранее сообщили, что мост в районе Нового рынка в Барнауле откроют уже к 30 ноября.
01:32:26 05-11-2023
верните 19
07:42:24 05-11-2023
Я вчера прошел, променада ради, по маршруту 99-го автобуса 9прогулка заняла около часа) за это время я не увидел ни одного автобуса... ни большого, ни маленького.
10:30:49 05-11-2023
Включил трафик 22-только один автобус 99.