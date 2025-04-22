В Барнауле стартовало онлайн-голосование за объекты для благоустройства в 2026 году

Жители краевой столицы, достигшие 14 лет, смогут отдать свой голос за одну из 37 общественных территорий

22 апреля 2025, 11:30, ИА Амител

Парк "Юбилейный" в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле стартовало онлайн-голосование по выбору общественных территорий для благоустройства на 2026 год. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Голосование пройдет в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". В течение полутора месяцев – с 21 апреля по 12 июня – барнаульцы смогут отдать свой голос за одно из 37 общественных пространств, которое благоустроят в 2026 году.

Напомним, в 2025 году по инициативе жителей и по решению комиссии в перечень добавили новую общественную территорию: участок в поселке Южном, в границах улиц Чайковского и Куйбышева. Территория находится вблизи Дворца культуры "Южный" и включает площадь с фонтаном, Мемориал погибшим в локальных войнах, аллею имени А.И. Чепурко.

Барнаульцы также смогут выбрать понравившиеся дизайн-проекты благоустройства зеленой зоны в границах улиц Ленинградской, Энтузиастов, Антона Петрова (территория парка имени Ленина) и территории за ТЦ "Европа" по улице Шумакова, 9.

Кроме того, для продолжения реновации парка имени Ленина жители краевой столицы смогут проголосовать за один из двух дизайн-проектов. Первый предполагает установку детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм, площадок для выгула собак и организацию зон тихого отдыха. Второй дизайн-проект подразумевает завершение обустройства пешеходно-тропиночной сети как дополнительный вид работ.

В рамках благоустройства территории за ТЦ "Европа" на выбор предлагают два дизайн-проекта. Первый включает обустройство зон для активного отдыха: в их числе спортивный комплекс и памп-трек. Второй – обустройство прогулочных зон для тихого отдыха с установкой малых архитектурных форм, лавочек, качелей и пергол, а также обустройство дендросада.

"Мнение жителей Алтайского края будет учтено при формировании планов работ на 2026 год, а также при выделении средств нашему региону. Уважаемые жители края, от вашей активности зависит то, как быстро и как много мы сможем сделать для преображения парков и дворов, детских и спортивных площадок, других мест отдыха", – отметил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

С 2018 года по федеральному проекту было благоустроено 16 общественных территорий без учета этапности. В 2025 году работы выполнят на трех объектах: пройдет завершающий этап в парке "Юбилейный", продолжится реновация парка имени Ленина, а также начнется благоустройство территории за ТЦ "Европа".

За понравившиеся общественные пространства и дизайн-проекты смогут проголосовать все барнаульцы, достигшие 14-летнего возраста. Это можно сделать одним из двух способов:

● на странице zagorodsreda.gosuslugi.ru – посредством авторизации через "Госуслуги";

● с помощью волонтеров, которые будут работать на общественных территориях во время городских и праздничных мероприятий.