В Барнауле завершили ремонт тепломагистрали на Попова, где два человека получили ожоги
Ранее энергетики оперативно локализовали поврежденный участок и приступили к земляным работам
19 октября 2026, 08:25, ИА Амител
В Барнауле энергетики завершили ремонт крупной тепломагистрали на улице Попова, 166а, где 18 октября произошла коммунальная авария, в результате которой два человека получили ожоги. Поврежденный участок трубопровода заменили, а с четырех часов утра 19 октября специалисты приступили к заполнению сети. Тепло и горячая вода должны вернуться потребителям в течение дня, сообщили в "СГК-Алтай".
На месте аварии коммунальщики заменили 7,5 метра трубы диаметром 1000 миллиметров. Для проведения работ потребовались 13 специалистов и пять единиц спецтехники. После завершения ремонта магистраль заполнили теплоносителем и запустили циркуляцию.
Теперь специалисты занимаются восстановлением теплоснабжения непосредственно в жилых домах. Районная администрация совместно с управляющими организациями проводит запуск и регулировку стояков в зданиях, которые на время устранения аварии остались без теплоносителя.
Поврежденная магистраль обеспечивает теплом и горячей водой более семи тысяч человек. В СГК рассчитывают, что подача ресурсов потребителям полностью восстановится в течение 19 октября.
Напомним, авария произошла рано утром 18 октября в районе дома № 166а на улице Попова. В 07:30 в единую диспетчерскую службу поступило сообщение о прорыве тепломагистрали и выходе горячей воды на проезжую часть. В результате происшествия ожоги получили два человека.
Энергетики оперативно локализовали поврежденный участок и приступили к земляным работам. Из-за крупного диаметра трубопровода ремонт потребовал привлечения тяжелой техники, а для работы в темное время суток на месте установили световую вышку.
На время устранения повреждения часть потребителей столкнулась с перебоями в теплоснабжении. Большинство зданий, где утром 18 октября фиксировалось снижение температуры теплоносителя, энергетикам удалось переключить на другую магистраль и восстановить подачу тепла.
В домах, которые продолжали оставаться без отопления, специалисты СГК контролировали температуру воздуха. По данным компании, показатели сохранялись в пределах нормативов.
11:58:34 19-10-2026
Что будет, когда начнется зима? Как всегда.
15:58:32 19-10-2026
Гость (11:58:34 19-10-2026) Что будет, когда начнется зима? Как всегда.... Конечно. Будет зима. И без прорывов нам никак. Прорывы наше всё. Планомерно заниматься делами нам, видимо, не суждено. Так сказать, через тернии к звездам.
16:59:00 19-10-2026
Солнечная поляна 21 не решается ситуация с отоплением!!! Батареи чуть отличаются от стен, даже намека на тепло нет! Но дом запущен! УК РэгСтиль широко известная в узких кругах совершенно бездействует и просто ждет " когда город даст тепло"- их слова. ТЭЦ же подает нормальную температуру больше 70 градусов! До нас не доходит даже половины!!! Потому как есть еще внутриквартальные сети- в которых видимо все дело! Но ни СГК, ни администрация, ни УК не предпринимают ничего! УК должна составить , если это не их вина составить претензию о несоответствии параметров и вызвать специалистов из БТСК, но она просто умыла руки!