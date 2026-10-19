В Барнауле завершили ремонт тепломагистрали на Попова, где два человека получили ожоги

Ранее энергетики оперативно локализовали поврежденный участок и приступили к земляным работам

19 октября 2026, 08:25, ИА Амител

Ремонт тепломагистрали на Попова / Фото: "СГК-Алтай"

В Барнауле энергетики завершили ремонт крупной тепломагистрали на улице Попова, 166а, где 18 октября произошла коммунальная авария, в результате которой два человека получили ожоги. Поврежденный участок трубопровода заменили, а с четырех часов утра 19 октября специалисты приступили к заполнению сети. Тепло и горячая вода должны вернуться потребителям в течение дня, сообщили в "СГК-Алтай".

На месте аварии коммунальщики заменили 7,5 метра трубы диаметром 1000 миллиметров. Для проведения работ потребовались 13 специалистов и пять единиц спецтехники. После завершения ремонта магистраль заполнили теплоносителем и запустили циркуляцию.

Теперь специалисты занимаются восстановлением теплоснабжения непосредственно в жилых домах. Районная администрация совместно с управляющими организациями проводит запуск и регулировку стояков в зданиях, которые на время устранения аварии остались без теплоносителя.

Поврежденная магистраль обеспечивает теплом и горячей водой более семи тысяч человек. В СГК рассчитывают, что подача ресурсов потребителям полностью восстановится в течение 19 октября.

Напомним, авария произошла рано утром 18 октября в районе дома № 166а на улице Попова. В 07:30 в единую диспетчерскую службу поступило сообщение о прорыве тепломагистрали и выходе горячей воды на проезжую часть. В результате происшествия ожоги получили два человека.

Энергетики оперативно локализовали поврежденный участок и приступили к земляным работам. Из-за крупного диаметра трубопровода ремонт потребовал привлечения тяжелой техники, а для работы в темное время суток на месте установили световую вышку.

На время устранения повреждения часть потребителей столкнулась с перебоями в теплоснабжении. Большинство зданий, где утром 18 октября фиксировалось снижение температуры теплоносителя, энергетикам удалось переключить на другую магистраль и восстановить подачу тепла.

В домах, которые продолжали оставаться без отопления, специалисты СГК контролировали температуру воздуха. По данным компании, показатели сохранялись в пределах нормативов.