В Барнауле ликвидируют порыв теплотрассы на улице Попова. Где нет отопления?

Тепла нет в ряде домов Индустриального района

18 октября 2026, 15:42, ИА Амител

Устранение коммунальной аварии / Фото: официальный сайт мэрии Барнаула

В Барнауле специалисты СГК ликвидируют последствия аварии на магистральной теплосети на улице Попова, 166а. Подробности рассказали в мэрии Барнаула.

Инцидент произошел утром: в 7:30 в единую диспетчерскую службу поступило сообщение о выходе горячей воды на проезжую часть. Аварийный участок оперативно локализовали — выход воды был остановлен. Сейчас энергетики устраняют повреждение на тепломагистрали.

В работах задействована бригада из 13 человек и 5 единиц спецтехники. Большую часть потребителей уже переключили на другую магистраль — подача тепла возобновлена там, где утром ресурс отсутствовал.

На время ремонта отопление отключено в ряде домов Индустриального района:

ул. 280‑летия Барнаула: 4, 8, 8/2, 10, 14, 15, 16, 17;

ул. 65 лет Победы: 41, 45, 49, 53;

ул. Попова: 150, 154, 158;

ул. Сергея Семёнова: 1, 7, 9, 11, 15, 17, 19;

Павловский тракт: 271, 271А.

Температурный режим в квартирах без отопления контролируют инспекторы службы измерений, наладки и испытаний. По данным специалистов, текущие параметры не выходят за пределы нормативных значений. Отметим, что из-за прорыва теплотрассы два человека получили ожоги.