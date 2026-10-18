В Барнауле ликвидируют порыв теплотрассы на улице Попова. Где нет отопления?
Тепла нет в ряде домов Индустриального района
18 октября 2026, 15:42, ИА Амител
В Барнауле специалисты СГК ликвидируют последствия аварии на магистральной теплосети на улице Попова, 166а. Подробности рассказали в мэрии Барнаула.
Инцидент произошел утром: в 7:30 в единую диспетчерскую службу поступило сообщение о выходе горячей воды на проезжую часть. Аварийный участок оперативно локализовали — выход воды был остановлен. Сейчас энергетики устраняют повреждение на тепломагистрали.
В работах задействована бригада из 13 человек и 5 единиц спецтехники. Большую часть потребителей уже переключили на другую магистраль — подача тепла возобновлена там, где утром ресурс отсутствовал.
На время ремонта отопление отключено в ряде домов Индустриального района:
- ул. 280‑летия Барнаула: 4, 8, 8/2, 10, 14, 15, 16, 17;
- ул. 65 лет Победы: 41, 45, 49, 53;
- ул. Попова: 150, 154, 158;
- ул. Сергея Семёнова: 1, 7, 9, 11, 15, 17, 19;
- Павловский тракт: 271, 271А.
Температурный режим в квартирах без отопления контролируют инспекторы службы измерений, наладки и испытаний. По данным специалистов, текущие параметры не выходят за пределы нормативных значений. Отметим, что из-за прорыва теплотрассы два человека получили ожоги.
15:51:08 18-10-2026
Половину лета в этом место ремонт СГК проводили, и вот неожиданность... Как так работы выполняются? А денежки с населения за капитальные ремонты регулярно берутся и тарифы поднимаются
17:13:02 18-10-2026
Алена (15:51:08 18-10-2026) Половину лета в этом место ремонт СГК проводили, и вот неожи... Просто низкие тарифы не позволяют провести качественный ремонт
19:33:10 18-10-2026
Алена (15:51:08 18-10-2026) Половину лета в этом место ремонт СГК проводили, и вот неожи... а чего ты хочешь? друзья живут по соседству, ходят друг другу в гости, вместе в ресторан....думаешь ты бы не подписал акты?
21:38:43 18-10-2026
Гость (19:33:10 18-10-2026) а чего ты хочешь? друзья живут по соседству, ходят друг друг... Вот эту компанию друзей давно надо на колымские рудники поближе к народу.
16:08:21 18-10-2026
Пожалуйста позвоните и объясните это дежурной администрации Индустриального района, а то она несет такую ахинею, что слушать противно.
21:39:49 18-10-2026
гость (16:08:21 18-10-2026) Пожалуйста позвоните и объясните это дежурной администрации ... А вы на телефон эту ахинею запишите и на прием к депутатам новоизбранным, чтобы помогли это на русский язык перевести.
17:12:00 18-10-2026
Сергея семенова 14 нет отопления и горячей воды
17:12:33 18-10-2026
Гидравлические испытания наше всё
17:31:14 18-10-2026
Гость (17:12:33 18-10-2026) Гидравлические испытания наше всё ... Если труба новая, то после испытаний частично разрушится, если давление превысили.
17:43:42 18-10-2026
Гость (17:31:14 18-10-2026) Если труба новая, то после испытаний частично разрушится, ес... Я думал в этом и прикол иначе зачем давать в трубы давление, которого там никогда не бывает
17:49:14 18-10-2026
Температурный режим в квартирах без отопления контролируют инспекторы службы измерений, наладки и испытаний.
Вот так и ходЮт по этажам и в каждой квартитре контролируют.
22:19:27 18-10-2026
Чушь (17:49:14 18-10-2026) Температурный режим в квартирах без отопления контролируют и... А то. Пришли, посидели, дальше пошли. Контроль - это штука серьезная.
18:32:24 18-10-2026
И ещё не зима. Больше 30 лет ничего не менялось из инфраструктуры, одни заплатки. А сейчас и подавно деньги идут далеко не на ЖКХ, хотя люди платят, многие отдают последние деньги
19:44:13 18-10-2026
Гость (18:32:24 18-10-2026) И ещё не зима. Больше 30 лет ничего не менялось из инфрастру... И куда идут деньги за тепло? На обогрев эмиратов?
10:25:32 20-10-2026
Афиноген (19:44:13 18-10-2026) И куда идут деньги за тепло? На обогрев эмиратов?... На авантюру из трёх букв.
21:19:00 18-10-2026
Гость (18:32:24 18-10-2026) И ещё не зима. Больше 30 лет ничего не менялось из инфрастру... Если б отдавали "первые" деньги то порывов бы не было?
10:50:06 19-10-2026
Акакий (21:19:00 18-10-2026) Если б отдавали "первые" деньги то порывов бы не было?... Если бы ремонты реально проводили, а не меняли гнилье на чуть менее гнилое гнилье, то не было бы такого количества аварий. А так все при делах, ремонтики постоянно при деньгах, работы непрерывно идут, гнилье также закапывается, фронт работ и постоянное безбедное финансирование обеспечивается. И при этом постоянное нытье от СГК что тарифы низкие
19:34:29 18-10-2026
На Малахова (поток) тоже отопление слабенькое.