В Барнауле женщина так сильно захотела инъекцию, что "похитила" медиков

Горожанка выхватила нож и заперла бригаду скорой помощи внутри помещения

09 октября 2023, 17:44, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае 29-летнюю жительницу Барнаула будут судить за лишение свободы членов бригады скорой медпомощи, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел утром 7 августа 2023 года. 29-летняя обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вызвала медиков.

"Она получила отказ от введения ей инъекции лекарственного препарата в связи с отсутствием медицинских показаний, после этого взяла нож и, угрожая им, закрыла входную дверь. Лишила врача и фельдшера возможности покинуть помещение", – рассказали в ведомстве.

Женщине грозит до пяти лет лишения свободы за "незаконное лишение двух лиц свободы с применением предметов, используемых в качестве оружия".

Ранее в Бийске произошла обратная ситуация: сельчанин с ножами не пускал к себе медиков скорой помощи.