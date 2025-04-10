В барнаульском аэропорту задержали пьяного дебошира из Санкт-Петербурга

Пассажир рейса Москва – Барнаул проявлял агрессию к окружающим и нецензурно выражался

10 апреля 2025, 12:25, ИА Амител

Транспортные полицейские задержали нетрезвого авиапассажира в аэропорту Барнаула. На борту самолета он вел себя агрессивно, нецензурно выражался и мешал окружающим. Об этом сообщает транспортная полиция Сибири.

О дебошире на борту самолета, летевшего из Москвы, сообщил диспетчер авиапредприятия. Он заявил, что в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров на судно требуются сотрудники транспортной полиции.

Правоохранители установили, что нарушителем общественного порядка оказался 55-летний житель Санкт-Петербурга. Будучи нетрезвым, он проявлял агрессию, матерился и мешал другим пассажирам самолета.

Сотрудники транспортной полиции задержали и доставили нарушителя в дежурную комнату. В отношении него составили протокол об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство".

Ранее в Барнауле полицейские приехали усмирить дебошира и обнаружили у него 1,7 кг конопли. Мужчина признался, что нарвал растение для собственного употребления. В его отношении возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотических средств в крупном размере. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.