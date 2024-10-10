В барнаульском лесу вновь строят спорный забор вокруг биатлонного стрельбища

Училищу олимпийского резерва удалось отстоять свою позицию о том, что ограждение необходимо для безопасности людей и лыжников

10 октября 2024, 07:51, ИА Амител

Ограждение / Фото: unsplash.com

Двухметровый забор вокруг биатлонного стрельбища училища олимпийского резерва в сосновом бору, который демонтировали в мае этого года по требованию суда, снова строят. Как сообщает "Алтапресс", теперь он там точно навсегда – для безопасности биатлонистов и граждан.

Напомним, в сентябре 2021 года лыжную трассу на базе "Белочка" перегородили забором. Ограждение возвели вокруг биатлонного стрельбища Алтайского училища олимпийского резерва (АУОР). Жители Индустриального района возмущались, поскольку лишились прогулочной зоны. При этом училище полностью доступ не блокировало: людей пускали на территорию по бесплатным пропускам в часы, когда нет тренировок и соревнований.

Как объяснял директор АУОР Евгений Трубников, установка ограждения – это требование безопасности. Винтовки биатлонистов приравниваются к огнестрельному оружию и Росгвардия потребовала ограничить территорию. Кроме того, есть риск столкновений с лыжниками, причем такие случаи были.

Однако после установки забора в ситуацию вмешалось Минприроды Алтайского края. Ведомство подало в суд, заявив, что забор построен незаконно: территория относится к категории земель лесного фонда и возводить на ней заборы без соответствующего разрешения нельзя. Училище пыталось оспорить аргументы ведомства, однако арбитражный суд Западно-Сибирского округа встал на сторону чиновников.

По словам директора АУОР Евгения Трубникова, разобраться с этим яблоком раздора помогло Министерство спорта Алтайского края в его обновленном составе. В период, пока не было забора, по территории начали даже ездить люди на мотоциклах и чуть ли не на машинах. Риск столкновений вырос. Сейчас же возведение нового забора почти закончилось.