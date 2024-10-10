В барнаульском лесу вновь строят спорный забор вокруг биатлонного стрельбища
Училищу олимпийского резерва удалось отстоять свою позицию о том, что ограждение необходимо для безопасности людей и лыжников
10 октября 2024, 07:51, ИА Амител
Двухметровый забор вокруг биатлонного стрельбища училища олимпийского резерва в сосновом бору, который демонтировали в мае этого года по требованию суда, снова строят. Как сообщает "Алтапресс", теперь он там точно навсегда – для безопасности биатлонистов и граждан.
Напомним, в сентябре 2021 года лыжную трассу на базе "Белочка" перегородили забором. Ограждение возвели вокруг биатлонного стрельбища Алтайского училища олимпийского резерва (АУОР). Жители Индустриального района возмущались, поскольку лишились прогулочной зоны. При этом училище полностью доступ не блокировало: людей пускали на территорию по бесплатным пропускам в часы, когда нет тренировок и соревнований.
Как объяснял директор АУОР Евгений Трубников, установка ограждения – это требование безопасности. Винтовки биатлонистов приравниваются к огнестрельному оружию и Росгвардия потребовала ограничить территорию. Кроме того, есть риск столкновений с лыжниками, причем такие случаи были.
Однако после установки забора в ситуацию вмешалось Минприроды Алтайского края. Ведомство подало в суд, заявив, что забор построен незаконно: территория относится к категории земель лесного фонда и возводить на ней заборы без соответствующего разрешения нельзя. Училище пыталось оспорить аргументы ведомства, однако арбитражный суд Западно-Сибирского округа встал на сторону чиновников.
По словам директора АУОР Евгения Трубникова, разобраться с этим яблоком раздора помогло Министерство спорта Алтайского края в его обновленном составе. В период, пока не было забора, по территории начали даже ездить люди на мотоциклах и чуть ли не на машинах. Риск столкновений вырос. Сейчас же возведение нового забора почти закончилось.
08:39:45 10-10-2024
А саму школу олимпийского резерва не перенести ли в другое место......... город подошел близко к лесу , пусть ее уберут к летной школе и лес и гулящих нет поблизости.
09:50:38 10-10-2024
Гость (08:39:45 10-10-2024) А саму школу олимпийского резерва не перенести ли в другое... А где летняя??
08:51:50 10-10-2024
Пусть в тире стреляют!
09:23:39 10-10-2024
Гость (08:51:50 10-10-2024) Пусть в тире стреляют!... Вы в бассейне без воды плавать учились ?
09:53:06 10-10-2024
Пусть гулящие гуляют у своих человейников . Уже весь лес позагадили.
14:54:35 10-10-2024
Каким "образом" забор связан с винтовками биатлонистов? Т.е. если кто-то " теоритически" захочет отобрать винтовку у тренирующегося биатлониста, забор "помешает" престному умыслу? БРЕД ПОЛНЫЙ !!! Вообще-то для хронения оружия специальные железн.шкафы требуются.
15:59:47 10-10-2024
Гость (14:54:35 10-10-2024) Каким "образом" забор связан с винтовками биатлонистов? Т.е.... Чтобы спортсмен не травмировал гуялющих. А то может отстрелить у гуляющего что-нибудь
15:37:03 10-10-2024
вообще ничего не понял.
лесфонд. на котором забор. так изложено.
минприроды забор запретило, и суд получается выиграло.
но пришло более матерое руководство в минспорт, и минприроды обломило.
теперь минприроды по судебному решению разрешит расположение запрещенного объекта на лесфонде.
а чего сразу не вывести из лесфонда? и спортсменам будет где пострелять, и пару коттеджиков же можно будет уместить, да?
18:27:33 10-10-2024
Мусик (15:37:03 10-10-2024) вообще ничего не понял.лесфонд. на котором забор. так из... хорошая идея!!!