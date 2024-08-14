Шахматы, бокс и нормы ГТО. В Алтайском крае прошел спортивный марафон "Сила России"

В мероприятии от "Единой России" приняли участие восемь тысяч жителей региона

14 августа 2024, 10:40, ИА Амител

Марафон "Сила России" / Фото: "Единая Россия"

Восемь тысяч жителей Алтайского края приняли участие в летнем этапе спортивного марафона "Сила России". В городах и селах региона провели 50 различных спортивных мероприятий, включая открытые тренировки, фестивали, турниры и мастер-классы.

В июне сторонники партии "Единая Россия" совместно с министерством спорта Алтайского края и другими партнерами организовали неделю национальных видов спорта, приуроченную ко Дню России.

А в июле состоялись:

шахматный турнир с участием детей из спортивного лагеря "Шахматная страна" в Тальменском районе;

большой фестиваль ГТО в Барнауле на стадионе "Лабиринт";

еженедельные уличные тренировки для детей, с обучение основам бокса и кикбоксинга в Бийске.

Проведение летнего этапа марафона поддержали мастер спорта России по легкой атлетике Мария Костина, паралимпийская чемпионка, заместитель секретаря реготделения "Единой России" Татьяна Ильюченко, мастер спорта по кикбоксингу и депутат Думы Бийска Максим Железовский, тренер по греко-римской борьбе спортивной школы олимпийского резерва Новоалтайска, депутат городского Собрания Максим Гудочкин и другие единороссы, чья жизнь неразрывно связана со спортом.

"Летний этап марафона "Сила России" прошел во второй раз. Если в прошлом году мы вместе с партнерами провели 37 крупных спортивных мероприятий, в которых поучаствовали больше тысячи человек, то сейчас серьезно улучшили результат", – говорит председатель регионального совета сторонников "Единой России", вице-губернатор Алтайского края Игорь Степаненко.По его словам, бесплатные спортивные активности востребованы среди людей всех возрастов. В партии готовятся к такому же активному зимнему этапу.

Принять участие в марафоне "Сила России" могут все желающие. Зарегистрироваться и выбрать спортивную площадку в своем регионе можно на сайте sila-rossii.er.ru.