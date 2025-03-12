Барнаульский врач провела отпуск в прифронтовой зоне
Медик успела провести массу исследований и выявить множество заболеваний
12 марта 2025, 22:10, ИА Амител
Врач УЗИ барнаульской поликлиники № 10 Лилия Сахарова взяла отпуск и отправилась в ЛНР. Она целый месяц помогала мирным жителям и военнослужащим в Лисичанске, пишет "Катунь 24".
Врач откликнулась на просьбу Федерального центра медицины катастроф, который набирал медработников для работы в ЛНР. По ее словам, за месяц удалось провести массу исследований, выявить много онкологических заболеваний.
"Пациенты были настроены дружелюбно, очень были благодарны, что мы приехали", – рассказала врач.
Лилия жила в больнице круглосуточно, а когда возникала угроза, то вместе с другими медиками скрывалась в укрытиях. В городе постоянно слышались взрывы, здания были разрушены, на улицах стояла военная техника, а местные жители не решались выходить из домов, вспоминает она.
"Во время ракетной опасности, когда у нас был прием, мы уходили в укрытие. Самый страшный момент был, когда летал огромный коптер, в народе называют его "Баба-Яга", – поделилась Лилия.
По словам врача, она успела привыкнуть к происходящему лишь под конец своего "отпуска". Лилия отметила, что это был важный опыт, который она запомнит на всю жизнь. Причем ее помощь российским военнослужащим не ограничивается одной поездкой – врач отправляет гуманитарную помощь для бойцов и мирных жителей, которые находятся в зоне боевых действий, помогает госпиталям и медицинским подразделениям.
00:04:45 13-03-2025
А нам и так хорошо .
Пусть едут.
08:03:10 13-03-2025
Молодец, достойна уважения. Мы с мужем тоже стараемся помочь ребятам на СВО чем можем, собираем посылки и передаем волонтерам. Только вместе мы сможем одержать победу. Молюсь за каждого Россиянина, кто сейчас ТАМ.
08:16:35 13-03-2025
Лучше бы здесь работали за ЗП нормально, а то более вменяемую помощь можно получить только в платной больничке и за большие деньги.