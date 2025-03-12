Барнаульский врач провела отпуск в прифронтовой зоне

Медик успела провести массу исследований и выявить множество заболеваний

12 марта 2025, 22:10, ИА Амител

Медик, врач / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Врач УЗИ барнаульской поликлиники № 10 Лилия Сахарова взяла отпуск и отправилась в ЛНР. Она целый месяц помогала мирным жителям и военнослужащим в Лисичанске, пишет "Катунь 24".

Врач откликнулась на просьбу Федерального центра медицины катастроф, который набирал медработников для работы в ЛНР. По ее словам, за месяц удалось провести массу исследований, выявить много онкологических заболеваний.

"Пациенты были настроены дружелюбно, очень были благодарны, что мы приехали", – рассказала врач.

Лилия жила в больнице круглосуточно, а когда возникала угроза, то вместе с другими медиками скрывалась в укрытиях. В городе постоянно слышались взрывы, здания были разрушены, на улицах стояла военная техника, а местные жители не решались выходить из домов, вспоминает она.

"Во время ракетной опасности, когда у нас был прием, мы уходили в укрытие. Самый страшный момент был, когда летал огромный коптер, в народе называют его "Баба-Яга", – поделилась Лилия.

По словам врача, она успела привыкнуть к происходящему лишь под конец своего "отпуска". Лилия отметила, что это был важный опыт, который она запомнит на всю жизнь. Причем ее помощь российским военнослужащим не ограничивается одной поездкой – врач отправляет гуманитарную помощь для бойцов и мирных жителей, которые находятся в зоне боевых действий, помогает госпиталям и медицинским подразделениям.