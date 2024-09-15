Мурал, посвященный Михаилу Калашникову, появился в Барнауле

Мурал представляет собой крупномасштабное изображение Михаила Калашникова, выполненное в реалистичном стиле. На фоне изображены элементы, связанные с его жизнью и творчеством: чертежи, оружейные детали

15 сентября 2024, 06:50, ИА Амител

Мурал с портретом Михаила Калашникова в Барнауле / Фото: amic.ru

В сердце Барнаула, на фасаде юридического корпуса Алтайского государственного университета, появился яркий мурал, посвященный легендарному оружейнику Михаилу Калашникову. Автором масштабной работы стал художник Николай Замятин.

Не так давно он нарисовал портреты самых известных уроженцев Алтайского края на стене общежития Алтайского промышленно-экономического колледжа. Внутри здания появилось изображение с портретами Роберта Рождественского, Василия Шукшина, Михаила Калашникова и Германа Титова.

И теперь еще один портрет Михаила Калашникова будет на корпусе АлтГУ.

Напомним, ранее в Барнауле муралы появились на зданиях общежития аграрного университета и педагогического университета. А в 2022-м – на здании АлтГУ, он посвящен Герману Титову. В сентябре этого года на стене корпуса в АлтГТУ появился яркий мурал, посвященный студенческим отрядам.