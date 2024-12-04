Впервые в предстоящем сезоне будут продавать абонемент – от 1000 до 3500 рублей

04 декабря 2024, 16:50, ИА Амител

Каток в парке "Центральный" / Фото: barnaul.org

В субботу, 7 декабря, в барнаульском парке культуры и отдыха "Центральный" состоится технический запуск катка, сообщает мэрия.

"Для посещения каток будет открыт с 10:00. Площадь катка составляет почти 4000 кв.м. На территории парка работает теплый пункт проката, а также буфет. К прокату доступны коньки с 26-го по 47-й размер", – говорится в сообщении.

Стоимость посещения катка с личными коньками составит 120 рублей на весь день, а проката коньков – 140 рублей в час. Для начинающих есть прокат ассистента "Пингвин", стоимость – 130 рублей в час. Также будут предоставляться услуги по заточке коньков – 160 рублей за пару.

"Впервые в предстоящем сезоне можно приобрести абонемент на услуги катка. Стоимость абонемента – от 1000 до 3500 руб. в зависимости от набора предоставляемых услуг", – отметили в мэрии.

Ранее amic.ru сообщил, что официальное открытие катка запланировано на 14 декабря. Читайте в нашем материале, где в Барнауле откроются катки и сколько их будет.