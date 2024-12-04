Появится ли каток на озере в барнаульском парке "Изумрудный" в 2024 году?
Все зависит от того, найдется ли арендатор пункта проката
04 декабря 2024, 10:25, ИА Амител
Судьба катка в барнаульском парке "Изумрудный" пока туманна. В администрации общественного пространства рассказали, что закончили заливать пруд еще 26 ноября, сейчас он застывает. Однако арендатора пункта проката, который должен обеспечить его работу и выдачу коньков, пока нет. И неизвестно, появится ли он до конца декабря 2024 года. Об этом amic.ru рассказал руководитель парка Владислав Вакаев.
По словам Вакаева, руководство парка хочет, чтобы каток появился, однако удастся ли это – большой вопрос. Вся проблема в поиске арендатора пункта проката.
"Лед есть, вода залита, но мы ждем, когда будет проведен аукцион на определение арендатора пункта проката. Пока этот аукцион не может стартовать по ряду обстоятельств. Нужен прокатчик, который выставит коньки и будет организовывать работу катка. Пока неизвестно, когда аукцион состоится, ждем согласований. Сам лед застывает, через пару недель можно будет загонять технику", – рассказал Вакаев.
Однако каток в любом случае будет работать совсем рядом, на стадионе "Клевченя" (бульвар 9 Января, 29а). Там его планируется открыть уже 7 декабря 2024 года.
Отметим, что осенью 2024 года руководство "Изумрудного" почистило пруд в парке. Оттуда полностью слили воду, декоративных карпов отправили на зимовку в искусственный пруд в Калманском районе Алтайского края, а мальков карасей, которыми неизвестные зарыбили водоем в 2023 году, отпустили в Обь.
Заливать пруд начали в середине ноября. Его очистка нужна была, потому что возникли проблемы с качеством воды. Пруд был загрязнен отходами жизнедеятельности, несанкционированно выпущенными мальками, а также биологическими отходами (листьями, пыльцой и пухом).
Всего в Барнауле в конце 2024-го – начале 2025 года будут работать 23 катка с прокатом коньков. Они откроются в парках, на территории спортобъектов, торговых центров, образовательных организаций, во дворах и на площадях. Везде будет праздничная иллюминация и музыкальное сопровождение. Также на катках организуют буфеты, киоски и футдтраки. Уже катки открылись, например, у торгового центра "Галактика" и в парке "Арлекино". Подробнее о том, где можно будет прокатиться на коньках, читайте здесь.
11:48:45 04-12-2024
полгорода будет каток. катайтесь на здоровье.
11:56:43 04-12-2024
зачем там каток? клевченя в 100 метрах со всеми условиями.
13:53:00 04-12-2024
Гость (11:56:43 04-12-2024) зачем там каток? клевченя в 100 метрах со всеми условиями.... А вы график работы общедоступного катка на Клевчене видели? Это каток для спортсменов. Остальные там весьма по остаточному принципу.
13:36:46 04-12-2024
Можно не ждать арендатора, а нанять билетёров посменно и сделать плату за выход на каток. Например, 200 рублей. И пусть желающие приходят кататься со своими коньками
13:54:58 04-12-2024
Гость (13:36:46 04-12-2024) Можно не ждать арендатора, а нанять билетёров посменно и сде... В прошлом году арендатор не брал плату с тех, кто со своими коньками
23:34:15 04-12-2024
Гость (13:54:58 04-12-2024) В прошлом году арендатор не брал плату с тех, кто со своими ... Потому в этом году и решил- да ну его этот каток!
16:32:58 05-12-2024
Гость (23:34:15 04-12-2024) Потому в этом году и решил- да ну его этот каток!... Нет, он кормил в кафе людей просрочкой, и с ним расторгли договор.
А каток монетизировался за счет проката коньков.
23:35:53 04-12-2024
Гость (13:36:46 04-12-2024) Можно не ждать арендатора, а нанять билетёров посменно и сде... Билетерам ты платить будешь? А бегать за безбилетниками тоже билетеры будут? Или забор трехметровый вокруг катка городить?
16:43:48 05-12-2024
Пусть горожане приходят бесплатно со своими коньками. Парк городской, не частный. На налоги горожан можно почистить лёд, не обеднеет барнаульская казна; если на рыб вон сколько мильёнов потратили, то на развлечение детей и подрастающего молодняка можно наскрести.