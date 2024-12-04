Появится ли каток на озере в барнаульском парке "Изумрудный" в 2024 году?

Все зависит от того, найдется ли арендатор пункта проката

04 декабря 2024, 10:25, ИА Амител

Замерзший пруд в парке "Изумрудный" / Фото: amic.ru

Судьба катка в барнаульском парке "Изумрудный" пока туманна. В администрации общественного пространства рассказали, что закончили заливать пруд еще 26 ноября, сейчас он застывает. Однако арендатора пункта проката, который должен обеспечить его работу и выдачу коньков, пока нет. И неизвестно, появится ли он до конца декабря 2024 года. Об этом amic.ru рассказал руководитель парка Владислав Вакаев.

По словам Вакаева, руководство парка хочет, чтобы каток появился, однако удастся ли это – большой вопрос. Вся проблема в поиске арендатора пункта проката.

"Лед есть, вода залита, но мы ждем, когда будет проведен аукцион на определение арендатора пункта проката. Пока этот аукцион не может стартовать по ряду обстоятельств. Нужен прокатчик, который выставит коньки и будет организовывать работу катка. Пока неизвестно, когда аукцион состоится, ждем согласований. Сам лед застывает, через пару недель можно будет загонять технику", – рассказал Вакаев.

Однако каток в любом случае будет работать совсем рядом, на стадионе "Клевченя" (бульвар 9 Января, 29а). Там его планируется открыть уже 7 декабря 2024 года.

Отметим, что осенью 2024 года руководство "Изумрудного" почистило пруд в парке. Оттуда полностью слили воду, декоративных карпов отправили на зимовку в искусственный пруд в Калманском районе Алтайского края, а мальков карасей, которыми неизвестные зарыбили водоем в 2023 году, отпустили в Обь.

Заливать пруд начали в середине ноября. Его очистка нужна была, потому что возникли проблемы с качеством воды. Пруд был загрязнен отходами жизнедеятельности, несанкционированно выпущенными мальками, а также биологическими отходами (листьями, пыльцой и пухом).

Всего в Барнауле в конце 2024-го – начале 2025 года будут работать 23 катка с прокатом коньков. Они откроются в парках, на территории спортобъектов, торговых центров, образовательных организаций, во дворах и на площадях. Везде будет праздничная иллюминация и музыкальное сопровождение. Также на катках организуют буфеты, киоски и футдтраки. Уже катки открылись, например, у торгового центра "Галактика" и в парке "Арлекино". Подробнее о том, где можно будет прокатиться на коньках, читайте здесь.