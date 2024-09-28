В барнаульском парке "Центральный" устанавливают интерактивные кубики

Арт-объекты с полезной информацией устанавливают в рамках мероприятий проекта туристического кода города

28 сентября 2024, 19:06, ИА Амител

Арт-объекты в парке "Центральный" / Фото: vk.com/centropark22

В барнаульском парке "Центральный" устанавливают арт-объекты "Кубики", сообщила администрация зоны культуры и отдыха.

"Кубики" – это четыре познавательных интерактивных стенда:

"Аптекарский огород" – о лечебных травах и их полезных свойствах;

"Ботанический сад" – о деревьях и кустарниках, которые росли в Ботаническом саду в XIX веке;

"Животные, птицы и насекомые – обитатели парка" – о фауне парка и загадки для детей;

"Сад школьного общества – парк" – фотографии парка в разные периоды, также здесь можно будет собрать летний и зимний планы парка.

В "Центральном" отметили, что "Кубики" устанавливают в рамках мероприятий проекта туристического кода Барнаула.

Ранее в мэрии Барнаула рассказали, как преобразится центр города до конца года по этому проекту.