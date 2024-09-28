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В барнаульском парке "Центральный" устанавливают интерактивные кубики

Арт-объекты с полезной информацией устанавливают в рамках мероприятий проекта туристического кода города

28 сентября 2024, 19:06, ИА Амител

Арт-объекты в парке "Центральный" / Фото: vk.com/centropark22

В барнаульском парке "Центральный" устанавливают арт-объекты "Кубики", сообщила администрация зоны культуры и отдыха.

"Кубики" – это четыре познавательных интерактивных стенда:

  • "Аптекарский огород" – о лечебных травах и их полезных свойствах;
  • "Ботанический сад" – о деревьях и кустарниках, которые росли в Ботаническом саду в XIX веке;
  • "Животные, птицы и насекомые – обитатели парка" – о фауне парка и загадки для детей;
  • "Сад школьного общества – парк" – фотографии парка в разные периоды, также здесь можно будет собрать летний и зимний планы парка.

В "Центральном" отметили, что "Кубики" устанавливают в рамках мероприятий проекта туристического кода Барнаула.

Ранее в мэрии Барнаула рассказали, как преобразится центр города до конца года по этому проекту.

Барнаул Благоустройство

Комментарии 5

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Гость

20:43:03 28-09-2024

Ну и шняга. Детский сад- штаны на лямках. Вообще выдумка закончилась.

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Гость

10:14:09 29-09-2024

Печально, что ремонт сводится к такой ерунде. Почему нельзя сделать одну большую детскую площадку? Чтобы родители с детьми приходили в парк и дети лазили. Например, как в сквере у тц Гулливер. Почему? Ответ очевиден - парк это коммерческое предприятие для обогащения его владельца. И ни в одном парке такой площадки нет. Но в 80-е она была на месте парка Солнечный ветер, я с друзьями ходил туда играть (там были интересные домики и деревянные бочки, которые надо было ногами крутить). А сейчас некуда идти - там вместо детских горок и песочниц платные аттракционы. Еще и деревья вырубили. По сути парки отбирают у горожан пространство. Ни в коем случае государственных денег Центральному парку на кубики не давать, а кто дал - найти и выгнать.

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Элен без ребят

17:04:09 29-09-2024

Гость (10:14:09 29-09-2024) Печально, что ремонт сводится к такой ерунде. Почему нельзя ... в Изумрудном отличная детская площадка, но там бесконечные толпы

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Гость

10:29:39 29-09-2024

Ой, а барнаульцы не испугаются???

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Элен без ребят

17:02:54 29-09-2024

кубики? крутящиеся кубики в 21 веке?! глазам не верю... будущее уже наступило что ли?
кстати, интересна цена сего девайса и имя автора.

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