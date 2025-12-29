НОВОСТИЗдоровье

В барнаульском ТЦ "Старый базар" пройдет бесплатная акция по проверке здоровья

Специалисты проведут для горожан комплексное обследование

29 декабря 2025, 09:30, ИА Амител

Врач осматривает женщину / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru
В понедельник, 29 декабря 2025 года, в торговом центре "Старый базар" по адресу ул. Мало-Тобольская, 23, состоится бесплатная акция "чек-ап организма" для всех желающих. Мероприятие организовано Центром общественного здоровья.

В течение дня, с 10:00 до 15:00, специалисты проведут для горожан комплексное обследование, которое займет около 30 минут. В программу входит:

  • измерение уровня глюкозы и холестерина в крови;

  • проверка работы сердца и мышечной силы рук;

  • измерение артериального и внутриглазного давления;

  • анализ содержания угарного газа в выдыхаемом воздухе (позволяет оценить влияние курения);

  • расчет индекса массы тела.

После прохождения всех этапов обследования каждый участник сможет получить бесплатную консультацию врача-терапевта, который даст рекомендации по результатам анализов.

Для участия необходимо при себе иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и СНИЛС. Предварительная запись не требуется.

Барнаул Здоровье

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

09:43:07 29-12-2025

в рабочий день с 10 до 15. для кого это?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:26:18 29-12-2025

Рапортуют о строительстве и сдаче мед.учреждений. А принимают на базаре. Профильно. Ветеринары принимать будут? Врачей не хватает.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:43:46 29-12-2025

а кто не придет - с того автоматом деньги спишут

  -3 Нравится
Ответить
