В барнаульском ТЦ "Старый базар" пройдет бесплатная акция по проверке здоровья
Специалисты проведут для горожан комплексное обследование
29 декабря 2025, 09:30, ИА Амител
В понедельник, 29 декабря 2025 года, в торговом центре "Старый базар" по адресу ул. Мало-Тобольская, 23, состоится бесплатная акция "чек-ап организма" для всех желающих. Мероприятие организовано Центром общественного здоровья.
В течение дня, с 10:00 до 15:00, специалисты проведут для горожан комплексное обследование, которое займет около 30 минут. В программу входит:
-
измерение уровня глюкозы и холестерина в крови;
-
проверка работы сердца и мышечной силы рук;
-
измерение артериального и внутриглазного давления;
-
анализ содержания угарного газа в выдыхаемом воздухе (позволяет оценить влияние курения);
-
расчет индекса массы тела.
После прохождения всех этапов обследования каждый участник сможет получить бесплатную консультацию врача-терапевта, который даст рекомендации по результатам анализов.
Для участия необходимо при себе иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и СНИЛС. Предварительная запись не требуется.
09:43:07 29-12-2025
в рабочий день с 10 до 15. для кого это?
10:26:18 29-12-2025
Рапортуют о строительстве и сдаче мед.учреждений. А принимают на базаре. Профильно. Ветеринары принимать будут? Врачей не хватает.
12:43:46 29-12-2025
а кто не придет - с того автоматом деньги спишут