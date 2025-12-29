В барнаульском ТЦ "Старый базар" пройдет бесплатная акция по проверке здоровья

Специалисты проведут для горожан комплексное обследование

29 декабря 2025, 09:30, ИА Амител

Врач осматривает женщину / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

В понедельник, 29 декабря 2025 года, в торговом центре "Старый базар" по адресу ул. Мало-Тобольская, 23, состоится бесплатная акция "чек-ап организма" для всех желающих. Мероприятие организовано Центром общественного здоровья.

В течение дня, с 10:00 до 15:00, специалисты проведут для горожан комплексное обследование, которое займет около 30 минут. В программу входит:

измерение уровня глюкозы и холестерина в крови;

проверка работы сердца и мышечной силы рук;

измерение артериального и внутриглазного давления;

анализ содержания угарного газа в выдыхаемом воздухе (позволяет оценить влияние курения);

расчет индекса массы тела.

После прохождения всех этапов обследования каждый участник сможет получить бесплатную консультацию врача-терапевта, который даст рекомендации по результатам анализов.

Для участия необходимо при себе иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и СНИЛС. Предварительная запись не требуется.