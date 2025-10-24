Здоровье и красота. Жители Алтайского края выбирают лучшие медицинские и спортивные центры
Проголосовать можете и вы
24 октября 2025, 14:10, ИА Амител erid: 2W5zFGUV27J
Здоровье – пожалуй, самое главное в жизни любого человека. А поддерживать здоровье и красоту нам помогают врачи и фитнес-тренеры. Эта сфера настолько важна, что получила сразу три номинации в масштабном проекте "Народный знак качества", который сейчас проходит в Алтайском крае. Жители региона активно выбирают медицинские клиники, бьюти-центры и фитнес-клубы. Выбирайте и вы – рассказываем, из кого и как.
Номинации в сфере здоровье и красота
По итогам первого этапа премии в 2025 году в список финалистов вошли 30 компаний. Но победитель в каждой номинации будет только один. Вот, кто сейчас борется за победу (все компании перечислены в алфавитном порядке).
"Бьюти-центр":
- Ofis.2508 ("Офис");
- "Флора";
- Tattoo-X ("ТатуИкс");
- "Акула маникюра";
- Sahar&Vosk ("Сахар и воск");
- "НаноБьюти";
- Sakwa ("Саква");
- "Акцент";
- "Антуриум";
- "Евромедика".
По данным на 24 октября 2025 года, в тройке лидеров Ofis.2508, Sahar&Vosk, "Антуриум".
"Медцентр":
- Алтайский краевой клинический перинатальный центр;
- "Биотерм";
- "Здоровое поколение";
- "Здравгород";
- "Исида";
- Консультативно-диагностический центр Алтайского края;
- Краевая клиническая больница;
- "Малыш";
- Evidenta ("Эвидента");
- YDent ("УайДент").
Сейчас в этой номинации лидируют краевая больница, "Дар" и "Здоровое поколение".
"Спортивный клуб":
- "Вита-спорт";
- "Магис-Спорт";
- "Рекорд";
- "Рельеф";
- "Темп";
- "Юника";
- DDX fitness ("ДэДэИкс фитнес");
- Geekspace fitness ("Гикспейс фитнес");
- River ("Ривер");
- X-Fit ("Икс-Фит").
Здесь пока в лидерах "Рельеф", Geekspace fitness и River.
На сайте народныйзнаккачества.рф вы можете посмотреть текущих лидеров в остальных номинациях.
Как проголосовать?
Проголосовать может любой житель Алтайского края – достаточно выбрать компанию, которую вы считаете лучшей в соответствующей категории.
Порядок действий:
- до 6 ноября 2025 года зайдите на сайт народныйзнаккачества.рф (перед этим отключите VPN);
- пройдите регистрацию – она нужна, чтобы исключить повторные голоса;
- выберите номинацию и нажмите "голосовать" за одну компанию (в каждой номинации допускается выбор только одного участника).
Сейчас на сайте видно процентное соотношение голосов, а за семь дней до завершения этапа организаторы скроют эти данные. Имена обладателей статуэток "Народный знак качества" станут известны на церемонии награждения в Барнауле 18 ноября. В каждой номинации победит только одна компания – набравшая наибольшее число голосов. Правила проекта запрещают накрутки: за попытки фальсификации участника могут дисквалифицировать или аннулировать некорректные голоса, но призывы к поддержке остаются допустимыми и приветствуются.
Генеральный партнер премии "Народный знак качества" – Альфа-Банк.
Альфа-Банк – один из крупнейших универсальных частных банков в России. Развивается в формате неотех-платформы, предлагая клиентам бесшовный цифровой опыт решения финансовых и повседневных задач.
Организаторы проекта – информационный портал amic.ru ("Амик.ру") и радио Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.Фото: Freepik
ООО "Траст-2"Реклама
14:22:42 24-10-2025
здоровье и красота - это не про фитнесцентры, а про природу. Ничего нет полезнее, чем заниматься спортом на природе. Матушка-природа и денег не возьмет за это, только здоровьем наградит. Всё лучше, чем качаться в пропахшем потом и гремящем железом зале.
15:16:08 24-10-2025
Это только для тех кто умеет пользоваться наушниками и ничего не оставлять после себя Природе, ни пустых пластиковых бутылок, ни стаканчиков-пакетиков, ни использованных влажных салфеток и т.д. и т.п. Для остальных "пропахший потом и гремящий железом" зал.
17:26:13 24-10-2025
Если не поддерживать гос медицину а постоянно её реформировать! То деваться некуда как ходить в платные центры!...