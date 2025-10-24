Здоровье и красота. Жители Алтайского края выбирают лучшие медицинские и спортивные центры

Проголосовать можете и вы

Здоровье – пожалуй, самое главное в жизни любого человека. А поддерживать здоровье и красоту нам помогают врачи и фитнес-тренеры. Эта сфера настолько важна, что получила сразу три номинации в масштабном проекте "Народный знак качества", который сейчас проходит в Алтайском крае. Жители региона активно выбирают медицинские клиники, бьюти-центры и фитнес-клубы. Выбирайте и вы – рассказываем, из кого и как.

Номинации в сфере здоровье и красота

По итогам первого этапа премии в 2025 году в список финалистов вошли 30 компаний. Но победитель в каждой номинации будет только один. Вот, кто сейчас борется за победу (все компании перечислены в алфавитном порядке).

"Бьюти-центр":

Ofis.2508 ("Офис");

"Флора";

Tattoo-X ("ТатуИкс");

"Акула маникюра";

Sahar&Vosk ("Сахар и воск");

"НаноБьюти";

Sakwa ("Саква");

"Акцент";

"Антуриум";

"Евромедика".

По данным на 24 октября 2025 года, в тройке лидеров Ofis.2508, Sahar&Vosk, "Антуриум".

"Медцентр":

Алтайский краевой клинический перинатальный центр;

"Биотерм";

"Здоровое поколение";

"Здравгород";

"Исида";

Консультативно-диагностический центр Алтайского края;

Краевая клиническая больница;

"Малыш";

Evidenta ("Эвидента");

YDent ("УайДент").

Сейчас в этой номинации лидируют краевая больница, "Дар" и "Здоровое поколение".

"Спортивный клуб":

"Вита-спорт";

"Магис-Спорт";

"Рекорд";

"Рельеф";

"Темп";

"Юника";

DDX fitness ("ДэДэИкс фитнес");

Geekspace fitness ("Гикспейс фитнес");

River ("Ривер");

X-Fit ("Икс-Фит").

Здесь пока в лидерах "Рельеф", Geekspace fitness и River.

На сайте народныйзнаккачества.рф вы можете посмотреть текущих лидеров в остальных номинациях.

Как проголосовать?

Проголосовать может любой житель Алтайского края – достаточно выбрать компанию, которую вы считаете лучшей в соответствующей категории.

Порядок действий:

до 6 ноября 2025 года зайдите на сайт народныйзнаккачества.рф (перед этим отключите VPN);

пройдите регистрацию – она нужна, чтобы исключить повторные голоса;

выберите номинацию и нажмите "голосовать" за одну компанию (в каждой номинации допускается выбор только одного участника).

Сейчас на сайте видно процентное соотношение голосов, а за семь дней до завершения этапа организаторы скроют эти данные. Имена обладателей статуэток "Народный знак качества" станут известны на церемонии награждения в Барнауле 18 ноября. В каждой номинации победит только одна компания – набравшая наибольшее число голосов. Правила проекта запрещают накрутки: за попытки фальсификации участника могут дисквалифицировать или аннулировать некорректные голоса, но призывы к поддержке остаются допустимыми и приветствуются.

