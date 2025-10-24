НОВОСТИБизнес

Здоровье и красота. Жители Алтайского края выбирают лучшие медицинские и спортивные центры

24 октября 2025, 14:10, ИА Амител erid: 2W5zFGUV27J

Здоровье и красота. Девушка / Фото: drobotdean на Freepik
Здоровье – пожалуй, самое главное в жизни любого человека. А поддерживать здоровье и красоту нам помогают врачи и фитнес-тренеры. Эта сфера настолько важна, что получила сразу три номинации в масштабном проекте "Народный знак качества", который сейчас проходит в Алтайском крае. Жители региона активно выбирают медицинские клиники, бьюти-центры и фитнес-клубы. Выбирайте и вы – рассказываем, из кого и как. 

Номинации в сфере здоровье и красота

По итогам первого этапа премии в 2025 году в список финалистов вошли 30 компаний. Но победитель в каждой номинации будет только один. Вот, кто сейчас борется за победу (все компании перечислены в алфавитном порядке).

"Бьюти-центр":

  • Ofis.2508 ("Офис");
  • "Флора";
  • Tattoo-X ("ТатуИкс");
  • "Акула маникюра";
  • Sahar&Vosk ("Сахар и воск");
  • "НаноБьюти";
  • Sakwa ("Саква");
  • "Акцент";
  • "Антуриум";
  • "Евромедика".

По данным на 24 октября 2025 года, в тройке лидеров Ofis.2508, Sahar&Vosk, "Антуриум".

"Медцентр":

  • Алтайский краевой клинический перинатальный центр;
  • "Биотерм";
  • "Здоровое поколение";
  • "Здравгород";
  • "Исида";
  • Консультативно-диагностический центр Алтайского края;
  • Краевая клиническая больница;
  • "Малыш";
  • Evidenta ("Эвидента");
  • YDent ("УайДент").

Сейчас в этой номинации лидируют краевая больница, "Дар" и "Здоровое поколение".

"Спортивный клуб":

  • "Вита-спорт";
  • "Магис-Спорт";
  • "Рекорд";
  • "Рельеф";
  • "Темп";
  • "Юника";
  • DDX fitness ("ДэДэИкс фитнес");
  • Geekspace fitness ("Гикспейс фитнес");
  • River ("Ривер");
  • X-Fit ("Икс-Фит").

Здесь пока в лидерах "Рельеф", Geekspace fitness и River.

На сайте народныйзнаккачества.рф вы можете посмотреть текущих лидеров в остальных номинациях. 

Как проголосовать?

Проголосовать может любой житель Алтайского края – достаточно выбрать компанию, которую вы считаете лучшей в соответствующей категории.

Порядок действий:

  • до 6 ноября 2025 года зайдите на сайт народныйзнаккачества.рф (перед этим отключите VPN);
  • пройдите регистрацию – она нужна, чтобы исключить повторные голоса;
  • выберите номинацию и нажмите "голосовать" за одну компанию (в каждой номинации допускается выбор только одного участника).

Сейчас на сайте видно процентное соотношение голосов, а за семь дней до завершения этапа организаторы скроют эти данные. Имена обладателей статуэток "Народный знак качества" станут известны на церемонии награждения в Барнауле 18 ноября. В каждой номинации победит только одна компания – набравшая наибольшее число голосов. Правила проекта запрещают накрутки: за попытки фальсификации участника могут дисквалифицировать или аннулировать некорректные голоса, но призывы к поддержке остаются допустимыми и приветствуются.

Генеральный партнер премии "Народный знак качества" – Альфа-Банк.
Альфа-Банк – один из крупнейших универсальных частных банков в России. Развивается в формате неотех-платформы, предлагая клиентам бесшовный цифровой опыт решения финансовых и повседневных задач.
Организаторы проекта – информационный портал amic.ru ("Амик.ру") и радио Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.Фото: Freepik

Avatar Picture
гость

14:22:42 24-10-2025

здоровье и красота - это не про фитнесцентры, а про природу. Ничего нет полезнее, чем заниматься спортом на природе. Матушка-природа и денег не возьмет за это, только здоровьем наградит. Всё лучше, чем качаться в пропахшем потом и гремящем железом зале.

Гость

15:16:08 24-10-2025

Это только для тех кто умеет пользоваться наушниками и ничего не оставлять после себя Природе, ни пустых пластиковых бутылок, ни стаканчиков-пакетиков, ни использованных влажных салфеток и т.д. и т.п. Для остальных "пропахший потом и гремящий железом" зал.

Гость

17:26:13 24-10-2025

Если не поддерживать гос медицину а постоянно её реформировать! То деваться некуда как ходить в платные центры!...

