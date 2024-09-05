В барнаульском водоканале ответили на жалобы на "зловонный ручей" в парке "Юбилейный"

Специалисты взяли пробы на анализ

05 сентября 2024, 10:00, ИА Амител

Ручей в парке "Юбилейный" / Фото: "Росводоканал Барнаул"

Специалисты "Росводоканала Барнаул" проверили сообщение из социальных сетей о выходе канализационных стоков в парке "Юбилейный". Об этом компания рассказала на своей странице во "ВКонтакте".

Ранее жители города сообщили, что вода идет со стороны микрорайона Поток уже несколько дней, а к сентябрю она добралась до локации, где обитают утки. От жидкости стоит неприятный запах.

"Аварийная бригада выехала на место, проследила путь воды, взяла пробы на анализ. Обследование показало, что произошло переполнение близлежащего озера из-за дождевых вод. Из озера истекает ручей, который по ливневой канализации под улицей Малахова выходит на территорию парка "Юбилейный", – пояснили в водоканале.

Анализы подтвердили, что по парку течет дождевая вода. При этом в районе ручья обнаружено два приоткрытых канализационных колодца, которые и стали причиной неприятного запаха.