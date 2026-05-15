В Барнаульском водоканале рассказали, как мошенники обманывают жителей от лица компании

Абонентов просят не называть коды из СМС и проверять информацию по официальным телефонам

15 мая 2026, 14:00, ИА Амител

Мошенники / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E / amic.ru

В Барнауле участились звонки от мошенников, которые выдают себя за сотрудников водоканала. Под предлогом проверки счетчиков, замены оборудования или других коммунальных вопросов злоумышленники просят жителей назвать код подтверждения из СМС. В "Росводоканал Барнаул" предупреждают: предприятие так не работает.

Как обманывают горожан

В последние дни абоненты стали сообщать в "Росводоканал Барнаул" о подозрительных звонках. На мобильные телефоны жителей поступают вызовы, в том числе через мессенджер "Макс". Звонившие называют себя сотрудниками "Горводоканала" и под разными предлогами пытаются получить у людей код, который приходит на телефон.

«Будьте внимательны, это обман. Наше предприятие никогда не использует подобные методы работы. Мы не рассылаем коды по СМС и не требуем их сообщать нашим сотрудникам при проверках», — рассказала ведущий специалист контакт-центра "Росводоканал Барнаул" Наталья Бурцева.

Как проходят настоящие проверки

В компании напомнили, что о плановых и внеплановых проверках приборов учета жителей предупреждают заранее. Информацию размещают в объявлениях в подъездах, на сайтах управляющих компаний или администрации. В таких сообщениях указывают сроки проведения работ и контакты для уточнения данных.

Сотрудник водоканала не имеет права просить у абонента ПИН-коды, пароли, данные банковских карт или коды из СМС. Это правило действует при любых проверках и обращениях к жителям.

Что делать при подозрительном звонке

Если неизвестный человек звонит и говорит о проверке, поверке, срочной замене счетчика или установке фильтров, лучше сразу завершить разговор. Никакие коды, пароли и данные банковских карт незнакомцам сообщать нельзя, даже если они представились сотрудниками коммунальной организации.

Также в "Росводоканал Барнаул" советуют не открывать дверь неизвестным людям, если заранее не поступало официальное уведомление о визите специалиста.

Проверить информацию можно по официальным телефонам контакт-центра "Росводоканал Барнаул" +7 (3852) 500-101 или 202-200.