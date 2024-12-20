Директор барнаульского зоопарка возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев возглавил рейтинг алтайских предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в ноябре 2024 года. Исследование провела "Атмосфера".

Медиарейтинг алтайских предпринимателей за ноябрь 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"

"Сошедший с первого места Сергей Писарев в ноябре вернул себе лидерство. Александр Локтев поднялся с четвертого на второе место. Александр Деринг, наоборот, опустился с первой на третью строчку. В топ-5 в ноябре вошел Андрей Солодилов, он на четвертом месте. На пятом, как и в октябре, Максим Банных", – отмечает издание.