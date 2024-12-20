Директор барнаульского зоопарка возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов
Сошедший с первого места Сергей Писарев в ноябре вернул себе лидерство
20 декабря 2024, 11:40, ИА Амител
Сергей Писарев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев возглавил рейтинг алтайских предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в ноябре 2024 года. Исследование провела "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за ноябрь 2024 года:
- Сергей Писарев ("Лесная сказка") – 1-е место, 22 упоминания;
- Александр Локтев (Барнаульский пивоваренный завод) – 2-е место, 20 упоминаний;
- Александр Деринг ("Классика") – 3-е место, 17 упоминаний;
- Андрей Солодилов (Барнаульский пивоваренный завод) – 4-е место, 14 упоминаний;
- Максим Банных ("Сибма") – 5-е место, 12 упоминаний.
Медиарейтинг алтайских предпринимателей за ноябрь 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"
"Сошедший с первого места Сергей Писарев в ноябре вернул себе лидерство. Александр Локтев поднялся с четвертого на второе место. Александр Деринг, наоборот, опустился с первой на третью строчку. В топ-5 в ноябре вошел Андрей Солодилов, он на четвертом месте. На пятом, как и в октябре, Максим Банных", – отмечает издание.
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