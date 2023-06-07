В барнаульском зоопарке недавно родившиеся рысята "вышли в люди"
Всё произошедшее попало на видео – комментаторы в соцсетях в восторге
07 июня 2023, 11:21, ИА Амител
В барнаульском зоопарке родившиеся ещё в мае рысята впервые появились на публике, рассказали в "Лесной сказке".
"Первый выход в люди! Первая прогулка под чутким контролем мамы-рыси", – говорится в сообщении.
Сотрудники зверинца также поделились парой видео, на которых два ещё совсем маленьких котёнка неуклюже пытаются передвигаться.
Комментаторы от увиденного остались в восторге:
- "Малявочки-рысяточки, страшно в мир выходить, волнуются, к мамуле жмутся".
- "Милые комочки".
- "Такие котики милые и мама – красотка".
- "Милота".
Напомним, 2 июня в зоопарке на свет появились три котёнка в семье канадских пум Кнопы и Рони.
11:37:57 07-06-2023
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