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В барнаульском зоопарке недавно родившиеся рысята "вышли в люди"

Всё произошедшее попало на видео – комментаторы в соцсетях в восторге

07 июня 2023, 11:21, ИА Амител

В барнаульском зоопарке родившиеся ещё в мае рысята впервые появились на публике, рассказали в "Лесной сказке".

"Первый выход в люди! Первая прогулка под чутким контролем мамы-рыси", – говорится в сообщении.

Сотрудники зверинца также поделились парой видео, на которых два ещё совсем маленьких котёнка неуклюже пытаются передвигаться.

Комментаторы от увиденного остались в восторге:

  • "Малявочки-рысяточки, страшно в мир выходить, волнуются, к мамуле жмутся".
  • "Милые комочки".
  • "Такие котики милые и мама – красотка".
  • "Милота".

Напомним, 2 июня в зоопарке на свет появились три котёнка в семье канадских пум Кнопы и Рони.

Комментарии 1

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Гость

11:37:57 07-06-2023

В люди они может и вышли. Но из тюрьмы зверинной ни когда ...

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