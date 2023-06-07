В барнаульском зоопарке недавно родившиеся рысята "вышли в люди"

Всё произошедшее попало на видео – комментаторы в соцсетях в восторге

07 июня 2023, 11:21, ИА Амител

В барнаульском зоопарке родившиеся ещё в мае рысята впервые появились на публике, рассказали в "Лесной сказке".

"Первый выход в люди! Первая прогулка под чутким контролем мамы-рыси", – говорится в сообщении.

Сотрудники зверинца также поделились парой видео, на которых два ещё совсем маленьких котёнка неуклюже пытаются передвигаться.

Комментаторы от увиденного остались в восторге:

"Малявочки-рысяточки, страшно в мир выходить, волнуются, к мамуле жмутся".

"Милые комочки".

"Такие котики милые и мама – красотка".

"Милота".

Напомним, 2 июня в зоопарке на свет появились три котёнка в семье канадских пум Кнопы и Рони.