В барнаульском зоопарке открыли памятник собаке, которая спасла солдат на СВО. Видео
В церемонии поучаствовал спикер АКЗС Александр Романенко
03 августа 2024, 17:05, ИА Амител
На входе в барнаульский зоопарк "Лесная сказка" 3 августа состоялось открытие памятника собаке Варе, которая спасла бойцов на СВО.
В церемонии поучаствовал председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко вместе со своими внучками, а само мероприятие вел директор зверинца Сергей Писарев. Наблюдали за происходящим десятки горожан.
"Памятник открыт! Эмоции переполняют! Море слез, добрых слов и гордость за наших Героев!" – отметили на странице зоопарка.
Собака Варя помогала сибирским солдатам из мотострелковой бригады в зоне СВО: копала блиндажи, рыла окопы и ходила на задания и в дозор. В ноябре 2023 года бойцы грузили снаряды и над ними завис дрон-камикадзе. Варя предупредила солдат, и те успели укрыться, но собаке не повезло: в нее попал осколок и она погибла.
В декабре того же года Сергей Писарев сообщил, что животному поставят памятник. Впоследствии скульптуру отлили из бронзы на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья в Челябинской области.
12:21:53 04-08-2024
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