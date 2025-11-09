НОВОСТИОбщество

Плюшевое пополнение. В барнаульском зоопарке появился на свет милый теленок

Пол малыша установят во время планового осмотра

09 ноября 2025, 14:55, ИА Амител

Фото: барнаульский зоопарк "Лесная сказка"

В барнаульском зоопарке пара шотландских хайлендов второй раз стала родителями. У Маруси и Трофима появился милый плюшевый теленок. Его фотографиями и видео поделились в Telegram-канале зверинца.

Как уточнили в "Лесной сказке", детеныш хайлендов родился в ночь с 6 на 7 ноября.

«Предварительно: девочка. Точно пол установят во время планового осмотра», – подчеркнули сотрудники зоопарка.

Малыш уже вовсю изучает мир, осматриваясь вокруг любопытными глазками.

Комментарии

Avatar Picture
Элен без ребят

15:57:11 09-11-2025

ура!! у нашей коровы Маруси теленок родился! ❤️

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:04:46 09-11-2025

Нужно назначить Писарева ответственным за демографию края! (Шутка)

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:52:41 09-11-2025

-Папаня! -Ну вот, а то всё мама-мама! 🤣

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:53:15 09-11-2025

Странно, что пол могут определить только при плановом осмотре. А так, не видно, что это бычок?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:09:03 10-11-2025

Гость (22:53:15 09-11-2025) Странно, что пол могут определить только при плановом осмотр... «Предварительно: девочка. Точно пол установят во время планового осмотра», – подчеркнули сотрудники зоопарка.

Но местным экспердам виднее

  8 Нравится
Ответить
