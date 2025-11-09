Плюшевое пополнение. В барнаульском зоопарке появился на свет милый теленок
Пол малыша установят во время планового осмотра
09 ноября 2025, 14:55, ИА Амител
Фото: барнаульский зоопарк "Лесная сказка"
В барнаульском зоопарке пара шотландских хайлендов второй раз стала родителями. У Маруси и Трофима появился милый плюшевый теленок. Его фотографиями и видео поделились в Telegram-канале зверинца.
Как уточнили в "Лесной сказке", детеныш хайлендов родился в ночь с 6 на 7 ноября.
«Предварительно: девочка. Точно пол установят во время планового осмотра», – подчеркнули сотрудники зоопарка.
Малыш уже вовсю изучает мир, осматриваясь вокруг любопытными глазками.
15:57:11 09-11-2025
ура!! у нашей коровы Маруси теленок родился! ❤️
16:04:46 09-11-2025
Нужно назначить Писарева ответственным за демографию края! (Шутка)
22:52:41 09-11-2025
-Папаня! -Ну вот, а то всё мама-мама! 🤣
22:53:15 09-11-2025
Странно, что пол могут определить только при плановом осмотре. А так, не видно, что это бычок?
10:09:03 10-11-2025
Гость (22:53:15 09-11-2025) Странно, что пол могут определить только при плановом осмотр... «Предварительно: девочка. Точно пол установят во время планового осмотра», – подчеркнули сотрудники зоопарка.
Но местным экспердам виднее