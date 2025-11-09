Пол малыша установят во время планового осмотра

09 ноября 2025, 14:55, ИА Амител

Фото: барнаульский зоопарк "Лесная сказка"

В барнаульском зоопарке пара шотландских хайлендов второй раз стала родителями. У Маруси и Трофима появился милый плюшевый теленок. Его фотографиями и видео поделились в Telegram-канале зверинца.

Как уточнили в "Лесной сказке", детеныш хайлендов родился в ночь с 6 на 7 ноября.

«Предварительно: девочка. Точно пол установят во время планового осмотра», – подчеркнули сотрудники зоопарка.

Малыш уже вовсю изучает мир, осматриваясь вокруг любопытными глазками.