НОВОСТИПроисшествия

В барнаульской многоэтажке взрыв газового баллончика выбил окно в квартире

Баллон находился слишком близко к работающей электроплите

03 октября 2025, 13:00, ИА Амител

Последствия взрыва / Фото: МЧС Алтайского края
Последствия взрыва / Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле в пятиэтажном доме на улице Юрина произошел взрыв туристического газового баллончика. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Алтайского края.

Инцидент случился в квартире на четвертом этаже. По предварительным данным, причиной стало то, что баллон оказался слишком близко к включенной электроплите.

К счастью, никто не пострадал. Взрывной волной выбило стекло на кухне, однако пожара не возникло. На место происшествия прибыли экстренные службы, которые ликвидировали последствия ЧП и проверили безопасность дома.

Взрыв газа в жилом доме Ангарска / Фото: МЧС Иркутской области

Взрыв газа унес жизнь одного человека в жилом доме Ангарска

Это маломобильный владелец квартиры на втором этаже
НОВОСТИПроисшествия

Барнаул Взрыв газа

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

16:26:31 04-10-2025

кто-то готовил на баллончике - экономил электричество?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров