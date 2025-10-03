В барнаульской многоэтажке взрыв газового баллончика выбил окно в квартире

Баллон находился слишком близко к работающей электроплите

03 октября 2025, 13:00, ИА Амител

Последствия взрыва / Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле в пятиэтажном доме на улице Юрина произошел взрыв туристического газового баллончика. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Алтайского края.

Инцидент случился в квартире на четвертом этаже. По предварительным данным, причиной стало то, что баллон оказался слишком близко к включенной электроплите.

К счастью, никто не пострадал. Взрывной волной выбило стекло на кухне, однако пожара не возникло. На место происшествия прибыли экстренные службы, которые ликвидировали последствия ЧП и проверили безопасность дома.