В барнаульской многоэтажке взрыв газового баллончика выбил окно в квартире
Баллон находился слишком близко к работающей электроплите
03 октября 2025, 13:00, ИА Амител
Последствия взрыва / Фото: МЧС Алтайского края
В Барнауле в пятиэтажном доме на улице Юрина произошел взрыв туристического газового баллончика. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Алтайского края.
Инцидент случился в квартире на четвертом этаже. По предварительным данным, причиной стало то, что баллон оказался слишком близко к включенной электроплите.
К счастью, никто не пострадал. Взрывной волной выбило стекло на кухне, однако пожара не возникло. На место происшествия прибыли экстренные службы, которые ликвидировали последствия ЧП и проверили безопасность дома.
16:26:31 04-10-2025
кто-то готовил на баллончике - экономил электричество?