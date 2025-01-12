В бассейне российской школы обвалилась бетонная крыша

Тяжелые конструкции рухнули в воду

12 января 2025, 12:55, ИА Амител

Обвал потолка в бассейне во Владивостоке / Фото: "Инцидент Владивосток"

Потолок обрушился в отдельно стоящем здании бассейна школы во Владивостоке. Как сообщает РИА Новости, в результате инцидента никто не пострадал.

Происшествие случилось в отдельно стоящем здании бассейна школы № 72. В момент происшествия детей там не было.

Правоохранители возбудили уголовное дело. По информации агентства, ситуация расследуется по ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Прокуратура Приморья уточнила, что потолок и элементы фасада разрушились в помещении бассейна, введенного в эксплуатацию в 1987 году. Территория школы оцеплена и находится под охраной.