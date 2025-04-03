В Бердске отправили под домашний арест водителя "Крузака", насмерть сбившего мальчика

Родные погибшего ребенка считают, что 72-летний автомобилист заслуживает более сурового наказания

03 апреля 2025, 14:00, ИА Амител

Место ДТП / Фото: "КП-Новосибирск"

Суд в Бердске отправил под домашний арест водителя Toyota Land Cruiser Prado, который насмерть сбил восьмилетнего мальчика, пишет "КП-Новосибирск".

ДТП случилось днем 1 апреля на улице Рогачева. 72-летний автомобилист во время поворота наехал на ребенка, который шел по пешеходному переходу. От полученных травм мальчик скончался на месте. Позже водитель заявлял, что якобы перепутал педали газа и тормоза.

На суде автомобилист извинился перед родными погибшего и попросил не лишать его свободы из-за проблем со здоровьем. Он также сказал, что якобы не заметил ребенка, поэтому наехал на него.

Дед погибшего мальчика эмоционально отреагировал на трагедию, заявив, что хотел бы видеть более суровое наказание для водителя.

"Был бы самосуд, расстрелял бы его на месте", – заявил он в ответ на вопрос, какого наказания заслуживает предполагаемый виновник аварии.

2 апреля молодой водитель без прав на Mercedes-Benz сбил восьмилетнего ребенка в Барнауле. Пострадавшего доставили в больницу.